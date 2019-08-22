Сотрудники кировской мэрии предстанут перед судом
В Кирове продолжаются судебные разбирательства по поводу незаконной продажи земли в парке Победы. Участок площадью в 4,3 га приобрели у города для застройки всего за 338 тысяч рублей. Главный подозреваемым остается предприниматель Леонид Яфаркин.
По версии следствия, он, а также неустановленные сотрудники кировской мэрии, ввели в заблуждение депутатов местной Гордумы, а кроме того, Дмитрия Драного, на тот момент - главу администрации города, и Ирину Рубцову - начальника управления градостроительства и архитектуры.
Во вторник, 20 августа, стало известно, что дело в отношении неизвестных чиновников выделят в отдельное производство. Об этом, по информации интернет-журнала «7х7», сообщили во время заседания Первомайского суда по делу против Яфаркина.
ИСТОЧНИК KP.RU