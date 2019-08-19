Смертельное ДТП в Омутнинском районе: 24-летний водитель сбил пенсионера

СЕГОДНЯ 18:00 2019-08-19T18:51:49+03:00

Авария произошла на втором километре дороги Омутнинск - Восточный - Белореченск. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

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Молодой человек на иномарке не успел среагировать на появление пешехода на проезжей части. 24-летний водитель «Фольксваген Гольф» сбил 67-летнего мужчину.

- ДТП произошло 17 августа в 12.27 часов на втором километре дороги Омутнинск - Восточный - Белореченск, - сообщили в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Водитель на момент аварии был трезв.

В ведомстве рассказали, что мужчина стал переходить дорогу в неположенном месте. Он получил травмы несовместимые с жизнью и погиб на месте.

Напомним, недавно на улице Воровского в Кирове в очередной раз без прав задержали виновника смертельного ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU