Смертельное ДТП в Омутнинском районе: 24-летний водитель сбил пенсионера
67-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте
Авария произошла на втором километре дороги Омутнинск - Восточный - Белореченск. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области
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Молодой человек на иномарке не успел среагировать на появление пешехода на проезжей части. 24-летний водитель «Фольксваген Гольф» сбил 67-летнего мужчину.
- ДТП произошло 17 августа в 12.27 часов на втором километре дороги Омутнинск - Восточный - Белореченск, - сообщили в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Водитель на момент аварии был трезв.
В ведомстве рассказали, что мужчина стал переходить дорогу в неположенном месте. Он получил травмы несовместимые с жизнью и погиб на месте.
Напомним, недавно на улице Воровского в Кирове в очередной раз без прав задержали виновника смертельного ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU