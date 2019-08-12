Виновника смертельного ДТП на Комсомольской задержали без прав на внедорожнике

СЕГОДНЯ 10:30 2019-08-12T10:55:45+03:00

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10 августа на улице Володарского задержали 23-летнего молодого человека на Range Rover. Как выяснилось, он сел за руль автомобиля без прав. Это не первый случай, когда у молодого человек возникают проблемы с законом. Так, в апреле этого года его уже задерживали (на том же внедорожнике). Тогда он также находился за рулем без прав на управление автомобилем.

Видео с места задержания разместили в группе «Место Происшествия | Киров». Молодому человеку задают вопросы о том, почему он оказался в машине без прав. Он ответил, что у него проблемы с военкоматом. Из-за этого парень не может получить загранпаспорт и водительские права. В конце видео он признается, что сам испортил себе жизнь.

Напомним, что этот молодой человек уже попадал в новостные сюжеты. Он «прославился» в 13-летнем возрасте, когда в 2009 году спровоцировал смертельное ДТП. На скорости более 60 км/ч парень сбил трех человек. Одного из них спасти не смогли.

ИСТОЧНИК KP.RU