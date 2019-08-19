В Кировской области произошло 38 лесных пожаров за 2019 год

СЕГОДНЯ 14:44 2019-08-19T14:57:14+03:00

Лесные пожары остановить очень сложно: огонь может распространяться с колоссальной скоростью Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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Наиболее пожароопасными районами в регионе считаются Верхнекамский, Советский, Кильмезский, Орловский, Немский и Нолинский. На всей территории Кировской области за 2019 год произошло 38 природных пожаров на площади 68 гектаров. Огонь причинил материальный ущерб в размере 11 миллионов рублей. Но самым главным для пожарных является спасение человеческих жизней.

- Важно понимать принципы и подходы тушения лесных пожаров, - отметил начальник ГУ МЧС России по Кировской области Михаил Лихачёв. - Главное - не допустить при этом гибели людей. Нет ничего дороже человеческой жизни.

Кстати, не только пожары наносят ущерб природе и человеку. Так, недавно в Нолинском районе прошла сильная гроза. В городе повалило деревья, столбы, а также сорвало крыши с нескольких зданий.

ИСТОЧНИК KP.RU