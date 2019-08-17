Разрушительная гроза: в Нолинске из-за стихии повалились деревья, выключился свет, обрушились крыши и даже потолок в трактире

СЕГОДНЯ 15:53 2019-08-17T15:55:10+03:00

Шквалистый ветер и ливень превратил обычную пятницу местных жителей в квест по выживанию

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Стихия разгневалась на Нолинск, обрушив в пятницу на местных жителей грозу, ураган, шквалистые ветра и ливни. До сих пор социальные сети пополняются снимками и видео последствий разрушающей стихии.

Гроза повалила деревья... Фото: vk.com/zloy_nolinchanin

Все началось около обеда. Над городом сгустились тучи, черные как смоль. Тот, кто воочию не видел грозы, обвиняли местных в том, что фотографии сделаны ночью.

...сломала заборы....Фото: vk.com/zloy_nolinchanin

— Это же глубокая ночь ,вы что не видите?! – возмутился пользователей соцсетей.

— Эти снимки сделаны именно перед грозой, днем, - отвечал автор фото. – До обеда.

— Днем небо было реально чёрное, но ненадолго.

...помяла дорожные знаки....Фото: vk.com/zloy_nolinchanin

После этого в группе «Злой нолинчанин» местные стали публиковать снимки разрушений, которые нанесла гроза. Одним из них стала оборванная сеть линии электропередач, поваленные заборы, крыши и деревья.

...с крыш сорвала профиль и деревянное перекрытие. Фото: vk.com/zloy_nolinchanin

От вероломства стихии пострадал даже трактир. Фото: vk.com/zloy_nolinchanin

ИСТОЧНИК KP.RU