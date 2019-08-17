Разрушительная гроза: в Нолинске из-за стихии повалились деревья, выключился свет, обрушились крыши и даже потолок в трактире
Стихия разгневалась на Нолинск, обрушив в пятницу на местных жителей грозу, ураган, шквалистые ветра и ливни. До сих пор социальные сети пополняются снимками и видео последствий разрушающей стихии.
Гроза повалила деревья... Фото: vk.com/zloy_nolinchanin
Все началось около обеда. Над городом сгустились тучи, черные как смоль. Тот, кто воочию не видел грозы, обвиняли местных в том, что фотографии сделаны ночью.
...сломала заборы....Фото: vk.com/zloy_nolinchanin
— Это же глубокая ночь ,вы что не видите?! – возмутился пользователей соцсетей.
— Эти снимки сделаны именно перед грозой, днем, - отвечал автор фото. – До обеда.
— Днем небо было реально чёрное, но ненадолго.
...помяла дорожные знаки....Фото: vk.com/zloy_nolinchanin
После этого в группе «Злой нолинчанин» местные стали публиковать снимки разрушений, которые нанесла гроза. Одним из них стала оборванная сеть линии электропередач, поваленные заборы, крыши и деревья.
...с крыш сорвала профиль и деревянное перекрытие. Фото: vk.com/zloy_nolinchanin
От вероломства стихии пострадал даже трактир. Фото: vk.com/zloy_nolinchanin
ИСТОЧНИК KP.RU