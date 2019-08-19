В Кирове две недели подряд разыскивают 17-летнюю девушку
Подросток пропала 6 августа
Местонахождение девушки неизвестно с начала месяца. Фото: vk.com/ornkirov
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Во вторник, 6 августа, ушла из дома 17-летняя Виктория Цибина. С тех пор местонахождение девушки неизвестно. Поиски пропавшей проводят активисты отряда по розыску несовершеннолетних «Первый» и сотрудники полиции.
Приметы подростка: рост 165 - 170 см, худощавого телосложения, прямые русые волосы и серо-голубые глаза. Девушка была одета в светлую кофту, темные джинсы и белые кроссовки.
Если вам известно, где может находиться Виктория Цибина, просьба сообщить об этом по номерам: +7(912)374-70-09, 8(800)350-76-25, 02 или 102.
ИСТОЧНИК KP.RU