2019-08-19T14:29:01+03:00
Общество

В Кирове две недели подряд разыскивают 17-летнюю девушку

Подросток пропала 6 августа
Анна КРЮКОВА
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Местонахождение девушки неизвестно с начала месяца. Фото: vk.com/ornkirovМестонахождение девушки неизвестно с начала месяца. Фото: vk.com/ornkirov
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Во вторник, 6 августа, ушла из дома 17-летняя Виктория Цибина. С тех пор местонахождение девушки неизвестно. Поиски пропавшей проводят активисты отряда по розыску несовершеннолетних «Первый» и сотрудники полиции.

Приметы подростка: рост 165 - 170 см, худощавого телосложения, прямые русые волосы и серо-голубые глаза. Девушка была одета в светлую кофту, темные джинсы и белые кроссовки.

Если вам известно, где может находиться Виктория Цибина, просьба сообщить об этом по номерам: +7(912)374-70-09, 8(800)350-76-25, 02 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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