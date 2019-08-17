Пять дней неизвестности: в Кирове разыскивают 21-летнего парня

СЕГОДНЯ 12:58 2019-08-17T12:58:33+03:00

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Поисковый отряд «Лиза Алерт» начал новые поиски. На этот раз пропал 21-летний кировчанин Евгений Дудин. Последний раз зеленоглазый молодой человек выходил на связь 13 августа. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Женя ростом 172 сантиметра, худощавого телосложения со светло-русыми волосами. В чем был одет парень пять дней назад неизвестно. Единственная зацепка – черный рюкзак, который молодой человек взял с собой. Однако, с такими сумками сейчас ходит половина города.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, то сообщите информацию по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112. Отряду необходима помощь добровольцев!

ИСТОЧНИК KP.RU