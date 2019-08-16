ПДН: признавшаяся в убийстве 2-летнего сына мать несколько раз во время проверок была пьяна

СЕГОДНЯ 13:19 2019-08-16T16:13:25+03:00

Кажется, что мать только создавала видимость заботы о своих детях. Или смерть мужа ее так сильно подкосила? Фото: vk.com

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ЧП, произошедшее на улице Дружбы в Кирове, вновь «прославило» Кировскую область на всю страну. Из-за убийства двухлетнего мальчика различные ведомства ожидают проверок: органы соцзащиты, медучреждения, а также полиция. В связи с инцидентом в администрации города Кирова было организовано заседание, на котором присутствовали сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних.

Как выяснилось, в поле зрения соцорганов семья попала еще в 2016 году, когда родился второй ребенок (первый появился на свет в 2013 году). Тогда мать перестала являться с новорожденным на приемы с новорожденным в поликлинику. Профилактическая беседа, видимо, заставила ее задуматься, потому что посещение медучреждения возобновилось.

В 2019 году умер отец детей. С того момента сотрудники ПДН зачастили с приходами в семью. Первый вызов поступил от соседей, которые сообщили, что в квартиру часто заявляются асоциальные элементы для распития спиртного. С мая по июль специалисты проводили как минимум семь бесед. Приходили они значительно чаще, однако мать с детьми регулярно жила у родственников, поэтому ее приходилось буквально искать по всему городу. Во время встреч выяснялось, что мать бывала в состоянии легкого алкогольного опьянения, которое, по словам сотрудников ПДН, не затрудняло заботу о детях: на кухне было достаточно готовой еды.

ИСТОЧНИК KP.RU