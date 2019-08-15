Пленкину отправили на экспертизу в Москву и продлили срок задержания

СЕГОДНЯ 13:40 2019-08-15T13:52:30+03:00

Изменить размер текста: A A

21-летняя девушка все это время находилась в следственном изоляторе. Ее подозревали в убийстве малолетнего с особой жестокостью. Эта история произошла в феврале 2019 года. Тогда девушка ушла из своей квартиры на неделю, оставив там трехлетнюю дочь.

- На данный момент девушка находится в Москве, в ближайшее время в отношении нее будет проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, - сообщили в СУ СКР по Кировской области. - Кроме того, ей продлен срок нахождения под стражей до 19 октября.

Как сообщили в ведомстве, результаты экспертизы будут известны уже в сентябре.

Напомним, что в Кирове на улице Дружбы произошел случай, поражающий своим цинизмом. Мать пришла в гости к трем мужчинам со своим двухлетним сыном. Во время распития алкоголя, как предполагают следователи, один из собутыльников матери нанес восемь ножевых ранений малышу.

ИСТОЧНИК KP.RU