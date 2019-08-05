2019-08-05T16:04:22+03:00
Общество

В Кировской области выросли цены на жилье

За год стоимость одного «квадрата» поднялась на 1,5-2 тысячи рублей
Евгений ДЕМИХОВ
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Купить квартиру в новостройке стало еще сложнееКупить квартиру в новостройке стало еще сложнееФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Население нашего региона уменьшается, особенно это заметно в районах. Однако, областной центр - Киров - идет «в плюс». В связи с этим строительство недвижимости идет активными темпами - спрос на жилье есть. Перенасыщения рынка не наблюдается, за счет чего и повышается стоимость «квадратов».

- Во втором квартале по сравнению с первым кварталом 2019 года прирост цен отмечен как на первичном рынке жилья (на 0,6%), так и на вторичном (на 1,7%), - сообщают в Кировстате. - На конец квартала средняя стоимость одного квадратного метра в новостройках составила 44374 рубля, на вторичном рынке жилья - 39988 рублей.

Показатели Кировской области стали средними (в отличие от топлива) по Приволжскому федеральному округу. Так, самыми дорогими квадратные метры стали в Татарстане: 65475 (первичное) и 69326 рублей (вторичное), а самые дешевые - в Марий Эл: 38029 (первичное), 37109 рублей (вторичное).

Кстати, в то же время 2018 года в Кировской области стоимость одного квадратного метра жилья была ниже на 2815 за первичное и на 2273 рублей - за вторичное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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