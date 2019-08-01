2019-08-01T17:40:00+03:00
Общество

Киров растет, а область вымирает: население сократилось за год на 11,1 тысяч человек

Численность жителей региона уменьшается уже как минимум девяти лет
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
За прошедший год из Кировской области уехало больше четырех тысяч человекЗа прошедший год из Кировской области уехало больше четырех тысяч человекФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

На 69 тысяч человек стало в области со времен переписи 2010 года. А в сравнении с 2018 - в 2019 году стало меньше на 11,1 тысяч жителей региона.

- Численность постоянного населения области на 1 января 2019 года составила 1272,1 тысяч человек, - сообщают в Кировстате. - Сокращение связано с естественной (6,4 тысячи человек) и миграционной (4,7 тысяч человек) убылью.

По численности населения наш регион среди всех субъектов РФ находится на 37 месте, а в ПФО - на 10.

Кстати, убыль замечена во всех районах области. Особенно заметна она в Сунском, Фаленском и Унинском районах, а также поселках городского типа - Мирный, Пинюг и Суна. А вот в областном центре отмечается прирост населения. Так, в сравнении с 2019 годом численность жителей Кирова увеличилась на 1%, или порядка 5 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Ростелеком» запустил «Игровой Маркет»
«Комсомолка» стала первой в рейтинге самых читаемых СМИ Кировской области за июль
«Дубленка мужская - одна штука»: за квартирную кражу кировчанина отправили на исправработы
37 тысяч исследований показали, что объект в Мирном не разрушает экологию и не угрожает жизни людей
«Сжечь, прокляты!» В Шабалино «колдунья» после ритуала вырвала 100 тысяч рублей из рук пенсионерки и сбежала
Кирово-чепецкий филиал «УРАЛХИМа» - крупнейший налогоплательщик региона
В Кирове из-за ночного пожара эвакуировали 15 человек из дома
На 470 тысяч рублей больше: КТК начислили кировчанам «высокую» коммуналку из-за неверных данных
«Россети Центр и Приволжье» за 6 месяцев обеспечила выдачу потребителям более 360 МВт мощности
Больше сотни домов в Кирове останутся без горячей воды в августе
«А ты готов?»: активисты проводят опрос кировчан о готовности к борьбе против «Марадыковского»