Киров растет, а область вымирает: население сократилось за год на 11,1 тысяч человек

СЕГОДНЯ 17:40 2019-08-01T17:40:00+03:00

За прошедший год из Кировской области уехало больше четырех тысяч человек Фото: Алексей ФОКИН

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На 69 тысяч человек стало в области со времен переписи 2010 года. А в сравнении с 2018 - в 2019 году стало меньше на 11,1 тысяч жителей региона.

- Численность постоянного населения области на 1 января 2019 года составила 1272,1 тысяч человек, - сообщают в Кировстате. - Сокращение связано с естественной (6,4 тысячи человек) и миграционной (4,7 тысяч человек) убылью.

По численности населения наш регион среди всех субъектов РФ находится на 37 месте, а в ПФО - на 10.

Кстати, убыль замечена во всех районах области. Особенно заметна она в Сунском, Фаленском и Унинском районах, а также поселках городского типа - Мирный, Пинюг и Суна. А вот в областном центре отмечается прирост населения. Так, в сравнении с 2019 годом численность жителей Кирова увеличилась на 1%, или порядка 5 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU