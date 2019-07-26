«Ушла эпоха – пришла парковка»: в Кирове заканчивается снос ларьков на Коневском рынке

СЕГОДНЯ 17:26 2019-07-26T18:10:13+03:00

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В Кирове заканчивается снос Коневского рынка. Реконструкция павильонов началась 10 июля: две недели назад один из крупнейших рынков города закрыли. Теперь на месте торговых точек – следы от спецтехники и еще не эвакуированные ржавые ларьки. Фотографии с места ликвидации опубликовали в паблике «Строим Киров».

Фото: Илья ИГОРЕВИЧ | «Строим Киров»

— Сначала рынок переехал с площади Конева вниз, а сейчас его окончательно ликвидируют в ржаво-ларечном виде, – отметили в сообществе. – Ушла эпоха!

Фото: Илья ИГОРЕВИЧ | «Строим Киров»

В комментариях кировчане стали иронизировать, что на место рынка придет парковка и то платная, или же на пустыре построят очередную высотку. Однако глава города заметил, что на данном месте появится торговый комплекс.

— Люди привыкли, что на этом месте ведется торговля, привыкли ездить сюда за покупками, - отметил глава администрации города Кирова Илья Шульгин. - Но устаревшие ржавые металлические павильоны и город не украшают, и покупателей не радуют. С руководством Коневского рынка мы провели достаточно серьезную совместную работу.

ИСТОЧНИК KP.RU