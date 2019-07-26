2019-07-26T18:10:13+03:00
Общество

«Ушла эпоха – пришла парковка»: в Кирове заканчивается снос ларьков на Коневском рынке

На их месте планируется возвести торговый комплекс
Елизавета Захарова
Поделиться:
На Коневском рынке заканчивают снос павильонов и ларьков. Фото: Илья ИГОРЕВИЧ | «Строим Киров»На Коневском рынке заканчивают снос павильонов и ларьков. Фото: Илья ИГОРЕВИЧ | «Строим Киров»
Изменить размер текста:

В Кирове заканчивается снос Коневского рынка. Реконструкция павильонов началась 10 июля: две недели назад один из крупнейших рынков города закрыли. Теперь на месте торговых точек – следы от спецтехники и еще не эвакуированные ржавые ларьки. Фотографии с места ликвидации опубликовали в паблике «Строим Киров».

Фото: Илья ИГОРЕВИЧ | «Строим Киров»

Фото: Илья ИГОРЕВИЧ | «Строим Киров»

— Сначала рынок переехал с площади Конева вниз, а сейчас его окончательно ликвидируют в ржаво-ларечном виде, – отметили в сообществе. – Ушла эпоха!

Фото: Илья ИГОРЕВИЧ | «Строим Киров»

Фото: Илья ИГОРЕВИЧ | «Строим Киров»

В комментариях кировчане стали иронизировать, что на место рынка придет парковка и то платная, или же на пустыре построят очередную высотку. Однако глава города заметил, что на данном месте появится торговый комплекс.

— Люди привыкли, что на этом месте ведется торговля, привыкли ездить сюда за покупками, - отметил глава администрации города Кирова Илья Шульгин. - Но устаревшие ржавые металлические павильоны и город не украшают, и покупателей не радуют. С руководством Коневского рынка мы провели достаточно серьезную совместную работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Лянгасово завершают благоустройство сквера
10 тысяч рублей и чай в подарок: на полицейского-взяточника завели еще одно уголовное дело
9-летняя девочка утонула в реке Юрьянка
Кировэнерго продолжает работу по предупреждению электротравматизма
Учебный год начнется на день позже: кировчане пойдут в школу 2 сентября
Ни дать, ни взять: у кировской семьи забрали выданную в детский сад путевку
Кировская область: «Ростелеком» в 2019 году охватил оптикой 270 объектов государственной и коммерческой недвижимости
«Отголоски» лесных пожаров в Сибири достигли Кировской области
В первом полугодии Кировэнерго обеспечил мощностями более 1250 новых потребителей
Погода на 27 и 28 июля в Кирове: ожидаются дожди и резкое похолодание
Опасные отходы из-за рубежа на объекте «Марадыковский» утилизировать не будут
Следователи назначили 20 генетических экспертиз, чтобы найти мать, бросившую новорожденного в Зубаревском лесу
Предварительные тарифы от «Водоканала»: кировчане будут платить за питьевую воду 28 рублей
Ульское болото
ТОП-3 киберугроз и их решения от МегаФона
Ветхие окна в кировских школах и детсадах смогут заменить в течение пяти лет
Парад пароходов в Кирове: речные суда пройдут по Вятке в честь дня ВМФ
Снижаем риск заболеваний
В Слободском районе утонул 15-летний подросток
СКР: Директор спортшколы «Юность» Логиновский получал неплохую зарплату, но брал взятки
В деле о взятках экс-главы Малмыжского района появился новый эпизод
Глава города контролирует реализацию нацпроектов
В Кирове теруправления незаконно продлевали сроки «раскопок» на 42 дорогах
Марию Пленкину в августе отправят на психиатрическую экспертизу
В Кировской области запустят производство инактивированной вакцины против полиомиелита
В трех колхозах Фаленского района воду подают в дома без очистки