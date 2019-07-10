Коневский рынок закрыли на масштабную реконструкцию
10 июля один из самых крупных рынков Кирова закрыли. На нем проведут масштабную реконструкцию.
- Люди привыкли, что на этом месте ведется торговля, привыкли ездить сюда за покупками, - отметил глава администрации города Кирова Илья Шульгин. - Но устаревшие ржавые металлические павильоны и город не украшают, и покупателей не радуют. С руководством Коневского рынка мы провели достаточно серьезную совместную работу.
Собственник принял решение о том, что все старые павильоны и ларьки здесь закроются. На их месте благоустроят большой крытый торговый комплекс. Открыть площадку планируют уже в конце нынешнего года.
Кстати, территорию вокруг комплекса хотят благоустроить и даже установить фонтан.
ИСТОЧНИК KP.RU