В деле о взятках экс-главы Малмыжского района появился новый эпизод

СЕГОДНЯ 12:52 2019-07-25T14:55:22+03:00

Бывший глава района Валерий Константинов очень любил принимать подарки, за что и был арестован. Фото: СУ СК РФ по Кировской области

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В январе главу Малмыжского района Валерия Константинова задержали по подозрению во взятках. По некоторым данным, в деле фигурировали суммы от 15 до 100 тысяч рублей. Он получал «подарки» в знак благодарности от предпринимателей. До недавних пор были известны только четыре случая, а недавно из местного следственного отдела поступила информация о пятом эпизоде. Пока подробности не разглашаются.

Взятки, коммерческие подкупы, злоупотребления, мошенничество, присвоение и растрата. Все эти преступления не оставляют материальных следов. Они совершаются без крови и насилия.

- Они в подавляющем большинстве выявляются оперативным путем, - рассказал руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел Александр Воеводин. - Существуют определенные методики для документирования преступления, которыми пользуются оперативные сотрудники правоохранительных органов. Следователи получают материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. После чего могут выяснить, были ли еще какие-то неучтенные факты и уже на этой стадии выявить дополнительные эпизоды коррупционной направленности следственным путем. В данном случае работа идет плечом к плечу с оперативниками.

Неочевидность коррупционных проявлений осложняется поиском злоумышленников. Необходимо изучить большое количество документов и установить множество косвенных обстоятельств, которые бы указывали на преступление: переводы денег с карты на карту, свидетели или совершение крупных покупок.

Кстати, привлечь к ответственности могут и того, кто давал взятку. Правда, в этом случае можно избежать наказания. Например, если взяткодатель добровольно сообщил о преступлении, или деньги у него вымогали, а также если человек поспособствовал раскрытию преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU