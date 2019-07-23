2019-07-23T18:09:19+03:00
Общество

«Ливневка только для вида»: на улице Кольцова затопило двор после сильного дождя

Огромная лужа образовалась прямо перед подъездом
Анна КРЮКОВА
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Подобная ситуация происходит на Кольцова уже не в первый раз. Фото: Михаил БАЕВ, vk.com/zlo43Подобная ситуация происходит на Кольцова уже не в первый раз. Фото: Михаил БАЕВ, vk.com/zlo43
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Кировчане пожаловались на затопленный двор на улице Кольцова. После сильного дождя огромная лужа образовалась прямо перед одним из подъездов. Фотографию двора жители опубликовали в группе «Злой кировчанин» в понедельник, 22 июля.

- И вот так каждый раз на Кольцова, - уточнили пользователи соцсетей. - Ливневка для вида и не более. Администрация ау. Народу не войти не выйти.

На запись отреагировали в правительстве Кировской области. Представители пресс-службы попросили жителей указать точный адрес дома, о котором идет речь. Затем информацию направят в администрацию города.

Напомним, что в четверг, 25 июля в Кирове вновь пройдут дожди и грозы. По прогнозам синоптиков, такая погода ожидается до начала августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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