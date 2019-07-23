«Ливневка только для вида»: на улице Кольцова затопило двор после сильного дождя
Кировчане пожаловались на затопленный двор на улице Кольцова. После сильного дождя огромная лужа образовалась прямо перед одним из подъездов. Фотографию двора жители опубликовали в группе «Злой кировчанин» в понедельник, 22 июля.
- И вот так каждый раз на Кольцова, - уточнили пользователи соцсетей. - Ливневка для вида и не более. Администрация ау. Народу не войти не выйти.
На запись отреагировали в правительстве Кировской области. Представители пресс-службы попросили жителей указать точный адрес дома, о котором идет речь. Затем информацию направят в администрацию города.
Напомним, что в четверг, 25 июля в Кирове вновь пройдут дожди и грозы. По прогнозам синоптиков, такая погода ожидается до начала августа.
ИСТОЧНИК KP.RU