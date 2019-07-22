2019-07-22T18:24:49+03:00
Происшествия

Последняя неделя июля в Кировской области обещает быть дождливой

Самый теплый и солнечный день – пятница
Анна КРЮКОВА
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Ожидаются дожди и грозы. Фото: Лариса РОЖИНАОжидаются дожди и грозы. Фото: Лариса РОЖИНА
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Согласно прогнозам синоптиков, последняя полноценная неделя июля не побалует нас солнечными днями. До воскресенья будут идти дожди. Единственный ясный день - пятница, 26 июля.

Во вторник, 23 июля, температура воздуха +18… +22 градуса. Атмосферное давление 744-745 мм рт. ст. Ветер северный с порывами до 7 метров в секунду. Ливневый дождь. Ночью температура опустится до +17 градусов. Ветер поменяет направление на северо-западное, с порывами до 2 метров в секунду.

В среду, 24 июля, температура воздуха +21… +24 градуса. Атмосферное давление 748 мм рт. ст. Ветер северный без порывов. Дождь. Ночью температура опустится до +18 градусов. Ветер поменяет направление на восточное.

В четверг, 25 июля, температура воздуха +22… +25 градусов. Атмосферное давление 750 мм рт. ст. Ветер северо-восточный с порывами до 5 метров в секунду. Ливневый дождь. Ночью температура опустится до +18 градусов. Ветер северо-восточный.

В пятницу, 26 июля, температура воздуха +23… +25 градусов. Атмосферное давление 747-749 мм рт. ст. Ветер северо-восточный порывами до 5 метров в секунду. Небо ясное. День пройдет без осадков. Ночью температура опустится до +19 градусов. Ветер северо-восточный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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