2019-07-22T18:50:30+03:00
Общество

В Богородском районе 62-летний водитель съехал в кювет и разбился насмерть

В аварии пострадал еще один человек
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От удара правую часть машины смяло. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской областиОт удара правую часть машины смяло. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области
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Мужчина попал в ДТП на втором километре дороги Большие Коряки - Лобань. «Семерка» вышла из-под контроля 62-летнего водителя и слетела на обочину. Авто ударилось об дерево.

- Авария произошла 19 июля в 15.33 часов, - сообщили в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Водитель погиб от полученных травм.

Вместе с мужчиной в машине была 62-летняя женщина. К счастью, она осталась жива. Однако пассажирка получила серьезные травмы. Медики увезли ее с места происшествия в больницу.

Напомним, недавно произошел еще один инцидент с участием отечественного авто. Водитель «шестерки» устроил гонки с сотрудниками ДПС на кировских улицах. Он несколько раз чуть не сбил прохожих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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