2019-07-20T16:19:41+03:00
Общество

Пьяный кировчанин на «шестерке» устроил гонки с ДПС по дворам города

Он не один раз выезжал на красный свет
Евгений ДЕМИХОВ
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Водитель не раз подвергал опасности себя и окружающих. Фото: vk.com/kirovmpВодитель не раз подвергал опасности себя и окружающих. Фото: vk.com/kirovmp
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Сирена полиции только поддала задора «гонщику». На требования сотрудников ДПС он только давил педаль газа в пол. Погоня началась на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Комсомольской, где нетрезвый водитель развернул свое авто лихим маневром с выездом на встречную полосу. После этого «шестерка» свернула под арку дома № 158 на Октябрьском проспекте.

Нетрезвый водитель попытался скрыться от полиции на улицах города. Он неоднократно нарушал правила дорожного движения. Когда «гонщика» поймали, выяснили, что он уже не раз садился за руль пьяным. Как сообщает группа «Место Происшествия», водитель нарушил сразу 14 правил дорожного движения, кроме того, ему светит «уголовка» за повторное управление в нетрезвом виде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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