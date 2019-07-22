2019-07-22T16:44:11+03:00
Общество

Дата открытия «Макдоналдса» после пожара неизвестна

Возгорание произошло из-за замыкания в электрощитовой
Евгений ДЕМИХОВ
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Один из двух «маков» в Кирове временно не работает. Фото: Эхо Москвы в КировеОдин из двух «маков» в Кирове временно не работает. Фото: Эхо Москвы в Кирове
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Из здания ресторана быстрого питания эвакуировали 50 человек, среди них - 21 ребенок. Очевидцы сообщили, что открытого огня с улицы не наблюдалось, был виден только дым.

По предварительной информации ОНДПР по городу Кирову, предполагаемая причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования в подсобном помещении. По сути, пожар не коснулся основного здания, пострадала только вышеупомянутая подсобка площадью пять квадратных метров.

В связи с инцидентом деятельность ресторана быстрого питания пришлось приостановить. Сейчас на его дверях висит табличка: «По техническим причинам временно не работает. Приносим извинения за неудобство».

Дата открытия в объявлении не уточняется. Не рассказали об этом и руководители ресторана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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