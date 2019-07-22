Дата открытия «Макдоналдса» после пожара неизвестна
Из здания ресторана быстрого питания эвакуировали 50 человек, среди них - 21 ребенок. Очевидцы сообщили, что открытого огня с улицы не наблюдалось, был виден только дым.
По предварительной информации ОНДПР по городу Кирову, предполагаемая причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования в подсобном помещении. По сути, пожар не коснулся основного здания, пострадала только вышеупомянутая подсобка площадью пять квадратных метров.
В связи с инцидентом деятельность ресторана быстрого питания пришлось приостановить. Сейчас на его дверях висит табличка: «По техническим причинам временно не работает. Приносим извинения за неудобство».
Дата открытия в объявлении не уточняется. Не рассказали об этом и руководители ресторана.
ИСТОЧНИК KP.RU