2019-07-18T11:36:25+03:00
Происшествия

Причина пожара в «Макдональдсе»: неисправность электрощита

Из-за возгорания в подсобном помещении эвакуировали 50 человек
Елизавета Захарова
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Из здания ресторана быстрого питания эвакуировали пятьдесят человек. Фото: vk.com/ky43_ubezhisheИз здания ресторана быстрого питания эвакуировали пятьдесят человек. Фото: vk.com/ky43_ubezhishe
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Пожар в одном из самых популярных фаст-фуд кафе всполошил весь город. В социальных сетях опубликованы десятки фотографий и видео, как над «Макдональдсом» поднимается столб черного дыма.

Поклонники данной сети питания уже отчаялись: неужели им придется расстаться с любимым кафе на Октябрьском проспекте. Однако, пожар был не сильным и, по предварительным данным, от него пострадало лишь помещение электрощитовой (общей площадью не более пяти с половиной квадратных метров).

— Возгорание начало в пять часов вечера, – пояснили в ОНДПР по Кировской области. – Предполагаемая причина пожара: нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования в подсобном помещении. Было эвакуировано 50 человек, в том числе – 21 ребенок.

В результате в кафе обгорели само оборудование на площади двух квадратных метров, закоптились стены и потолок по всей площади. Огонь нанес ущерб кафе – сто тысяч рублей.

Спасали любимое заведение двадцать человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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