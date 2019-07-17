2019-07-17T17:40:39+03:00
Общество

10-летний мальчик, тонувший в Вятке, пришел в себя и идет на поправку

Еще десять дней он проведет в стационаре
Евгений ДЕМИХОВ
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Ребята купались на Вятке, когда один из них начал тонутьРебята купались на Вятке, когда один из них начал тонутьФото: Анна КРЮКОВА
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Трагедия чуть не произошла на Вятке в минувшее воскресенье. 14 июля группа подростков была на пляже. Дети купались и играли. Один из них, 10-летний мальчик, начал тонуть. Его друзья стали бегать по пляжу и звать на помощь. Благодаря помощи очевидцев парня удалось вытащить из воды и доставить к машине скорой помощи. До недавних пор о его состоянии было известно только по слухам.

- Пациент поступил в медучреждение в крайне тяжелом состоянии, находился на искусственной вентиляции легких, - рассказал заведующий отделением анестезиологии-реанимации детской областной больницы Роман Мосунов. - После проведенного лечения состояние пациента стало улучшаться, полностью восстановилось сознание.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Кировской области, когда ребенка нашли, он находился в состоянии переохлаждения. Температура его тела была 32 градуса, что помогло избежать фатальных повреждений мозга - все процессы в организме были замедлены, в том числе, отмирание клеток.

Сейчас ребенок находится в детской областной больнице. Там он проведет около десяти дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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