10-летний мальчик, тонувший в Вятке, пришел в себя и идет на поправку
Трагедия чуть не произошла на Вятке в минувшее воскресенье. 14 июля группа подростков была на пляже. Дети купались и играли. Один из них, 10-летний мальчик, начал тонуть. Его друзья стали бегать по пляжу и звать на помощь. Благодаря помощи очевидцев парня удалось вытащить из воды и доставить к машине скорой помощи. До недавних пор о его состоянии было известно только по слухам.
- Пациент поступил в медучреждение в крайне тяжелом состоянии, находился на искусственной вентиляции легких, - рассказал заведующий отделением анестезиологии-реанимации детской областной больницы Роман Мосунов. - После проведенного лечения состояние пациента стало улучшаться, полностью восстановилось сознание.
Как сообщили в министерстве здравоохранения Кировской области, когда ребенка нашли, он находился в состоянии переохлаждения. Температура его тела была 32 градуса, что помогло избежать фатальных повреждений мозга - все процессы в организме были замедлены, в том числе, отмирание клеток.
Сейчас ребенок находится в детской областной больнице. Там он проведет около десяти дней.
ИСТОЧНИК KP.RU