«Увидел тело, плывшее по течению»: кировчане спасли тонущего в Вятке ребенка

Кировчане, прогуливающиеся по набережной Грина, стали свидетелями настоящего мужественного поступка: ребенок тонул в Вятке, его товарищи бегали по берегу и просили о помощи других людей. Но только один человек откликнулся. Он-то и достал парня, не подающего признаков жизни, из воды.

«СКАЗАЛИ, ЧТО ДРУГ УТОНУЛ»

В тот день капитан полиции Константин Шмаков был в отпуске, поэтому не спеша прогуливался по пляжу. На пути от Старого моста к «Титанику» он услышал детские крики.

- Обратил на ребят внимание: сказали, что друг утонул, - вспоминает мужчина. - Показали в сторону моста, сказали, что он где-то там. Над водой даже головы не было видно. Я сбросил одежду, побежал в воду.

Мужчина проплыл метров 200-250, но найти парня не мог. Начал нырять и искать под водой. А потом увидел тело, плывшее по течению. Ребенок не подавал признаков жизни. Константин поднял парня на руки, начал трясти. Закричал, чтобы люди откликнулись. Пошел по мелководью в сторону пляжа. Метров за 70 до берега подбежали люди. А со стороны набережной приплыла лодка.

Ребенка уложили на нос моторки. Константин начал делать ему непрямой массаж сердца.

- Ребенок открыл глаза и закрыл. Тогда я понял, что может быть, все будет хорошо, - рассказал герой. - Парня повезли на берег. Тогда я вышел на пляж, сел на песок и ничего уже от усталости не мог делать.

Константин первым подхватил парня на руки и начал оказывать ему помощь. Фото предоставлено героем публикации

«КАК В ФИЛЬМЕ УЖАСОВ»

Николай Праздников в воскресенье тоже отдыхал. Ездил на лодке по Вятке. Уже возвращался к пристани (со стороны набережной), когда увидел людей, показывающих на противоположный берег.

- Мотор громко ревет - ничего не слышно, а они кричат, прямо как в фильме ужасов, - пересказал произошедшие события Николай. - Я остановился. Мне сказали, что там человек тонет. Недолго думая, дал полный ход и поехал на тот берег.

Подплывая он увидел, как крупный мужчина, стоя по грудь в воде поднимает ребенка и кладет его на плечо. Дальше все, как рассказывал Константин: искусственное дыхание, массаж сердца. Кто-то вызвал скорую к «Титанику».

- Парень задышал редко. Раз в десять секунд, может, - вспоминает Николай. - Приняли решение на лодке везти к «Титанику». Положили мальчика на задний диван лодки. Я поехал один. Всю дорогу бегал от руля к парню - делать искусственное дыхание.

На пляже он сам выносил ребенка из лодки, потом подоспели люди и помогли донести мальчика к машине. Там медики оказали ему помощь.

Николай на своей лодке вывез ребенка к медикам. Фото предоставлено героем публикации

ЖИТЬ БУДЕТ

Состояние ребенка, когда его доставили в медучреждение, было тяжелым. Но сейчас ему уже лучше. Мальчик пришел в себя.

ЗВОНОК В АДМИНИСТРАЦИЮ

Местность, где находится пляж, контролируется городской службой спасения. Во время купального сезона, с 8.00 утра и до 20.00 вечера, там постоянно дежурят специалисты. Но, как пояснили в администрации города Кирова, официально на Вятке еще не разрешали купаться. Из-за этого спасателей в момент инцидента на пляже не было. В обычное время они патрулируют реку на катере. Приезжают туда примерно один раз в час.

КСТАТИ

На счету сотрудника МВД Константина Шмакова этот случай спасения не единственный. В августе 2014 года, также находясь в отпуске, он стал свидетелем аварии в Котельничском районе. Мужчина с другом ехали по дороге, когда впереди идущая машина съехала в кювет и врезалась в дерево. Авто задымилось. Константин остановил свою машину, схватил огнетушитель и погасил возгорание, а его товарищ помог пострадавшим выбраться из транспорта.