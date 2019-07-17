Вижу цель - иду к ней: путешественники на «копейке» доехали до Марокко
Путешественники-экстремалы Сергей и Елизавета Верещагины достигли своей цели: за полтора месяца они доехали до Африки. Первой южной страной, встретившей гостей, стало Марокко. Об этом путешественники рассказали в своем Инстаграмме.
— Ну, что, привет, Африка! — написал Сергей в социальной сети. — На кармане осталось 300€, но кого это останавливает?
За полтора месяца пара потратила уже 65 тысяч рублей. Сейчас денег у пары практически не осталось, но они не отчаиваются, а с уверенностью говорят, что сейчас в их путешествии начнется самый интересный этап!
А на вопрос, когда Елизавета и Сергей вернутся домой, путешественники отвечают: чем позже – тем лучше!
Напомним, что кировчане решили совершить смелый авто-трип: на красной «копейке» объехать Европу, добраться на пароме до континента и проехаться по африканскому берегу.
ИСТОЧНИК KP.RU