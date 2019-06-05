«На «копейке» до Африки»: пара из Кирова отправилась в девятимесячное путешествие по Европе на старом ВАЗе и со 100 тысячами на двоих

Сергей и Елизавета Верещагины - молодая кировская пара, любители путешествовать. За пять лет совместной жизни они успели поездить по путевке, добраться на автомобиле до Крыма, истратить сто тысяч в Доминикане во время короткого отпуска и посетить автостопом десять азиатских стран, израсходовав за полгода на двоих 150 тысяч рублей.

Сейчас их зеленый чемодан с разнообразной лапшой быстрого приготовления лежит в багажнике старенькой красной «копейки», на которой они рассекают по магистралям Москвы. Сергей и Елизавета отправились в авто-трип по Европе. В планах - объехать все Европейские страны, на пароме переправиться в Африку и вернуться в Киров.

В кармане у пары всего сто тысяч рублей, не хватает еще около трехсот тысяч.

«Комсомолка» узнала, как прошло первое экстремально-бюджетное путешествие кировчан, почему у них так немного средств для новой поездки и что ребята будут делать, если деньги закончатся.

УВОЛИЛИСЬ, СОБРАЛИ СУМКИ И ВЫШЛИ НА ТРАССУ

Два года назад Сергей и Елизавета уехали из Вятки в Крым на сезонные заработки. На работе они познакомились с супружеской парой красноярцев, вернувшихся из путешествия по Азии.

По Азии пара путешествовала автостопом

- Ребята, можно сказать, открыли нам глаза: путешествовать можно долго и дешево, - говорит Сергей Верещагин. - Они рассказали нам о каучсерфинге (помощь в предоставлении ночлега незнакомыми людьми - Ред.), о том, что ночевать можно в палатках, еду готовить на горелке, а передвигаться автостопом. Мы загорелись этой идеей, в тот же день уволились с работы, купили все необходимое снаряжение и вышли на трассу голосовать.

Ночевали Сергей и Елизавета или в палатке, или по каучсерфингу

Для пары это было первое путешествие автостопом. На дорогу ребята каждый раз выходили с волнением, но, когда они добрались в короткие сроки до Алтая живыми и невредимыми, страх ушел. Оказалось, что перемещаться автостопом вполне реально, а главное - быстро!

С Алтая кировчане доехали до Монголии. Потом - Китай, Вьетнам, Лаос, Таиланд, Малайзия, Индонезия, Мьянма, Камбоджа и Казахстан.

ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА ПОД СОРОК И -20 КИЛОГРАММОВ

В любой поездке, пусть даже до соседнего города, на путешественников может обрушиться тридцать три несчастья. Кировская пара не стала исключением: за полгода в дороге, как признается Сергей, у них была пара злоключений.

Ребята питались вместе с местными в самых дешевых забегаловках и кафешках

- На Лаосе у нас украли арендованный мопед, - рассказывает Сергей. - Это было в деревне среди джунглей, где всего двадцать домов. Мы буквально на пару минут перешли на другую сторону дороги, обернулись, а мопеда нет. Его просто в темноте откатили в какие-то кусты. Мопед так и не нашли. А в Индонезии мы заболели: сильно отравились местной рыбой. Температура была под 40. Но у нас имелся запас лекарств и через два дня мы снова были на ногах.

ОСТРАЯ ЕДА И 300 РУБЛЕЙ НА ДВОИХ

Кажется, все знают, что главные блюда в Азии - это рис, рыба, курица, и обязательно все очень острое! Сергей и Елизавета обедали вместе с местными жителями в самых дешевых забегаловках или покупали запасы и готовили еду самостоятельно на обычной горелке.

Одним из главных блюдов в азиатских странах является рис

- Самым сложным для нас было жить на 300 рублей в день, - подчеркивает Сергей. - Приходилось много в чем себе отказывать. Иногда мы долго искали бесплатное законное место под палатку. Особенно сложно это было сделать в Китае: проходили за день 20-25 километров. Я похудел на 20 килограммов, жена на семь. От рюкзаков болела спина, от долгой ходьбы ныли ноги. Но в итоге мы вернулись вполне здоровыми и счастливыми!

А еще они готовили лапшу быстрого приготовления на горелке

О ПУТЕШЕСТВИИ НА «КОПЕЙКЕ»

Сейчас кировчане уже в Москве. У них началось новое путешествие. На этот раз Сергей и Елизавета планируют побывать во всех странах Европы. Но автостоп - это пройденный этап, поэтому преодолевать 40 тысяч километров они планируют на красном ВАЗ-2101,1989 года выпуска.

Сейчас пара путешествует на собственной машине - ВАЗ-2101 1989 года выпуска.

- Мы купили машину еще в Крыму, загрузили вещи, которые оставляли у родственников перед поездкой в Азию, - рассказывает Сергей. - Вернувшись из путешествия, сели в нее и отправились в родной Киров. Когда мы без проблем преодолели на ней 2 800 километров, нам в голову пришла идея объехать на «старушке» Европу, пересечь Гибралтар на пароме и прокатиться по африканскому побережью Средиземного моря. Свой путь мы уже начали, сейчас мы в Москве, но конкретного плана у нас нет. Слишком многое может измениться - будем импровизировать!

ОТКАЗЫ ОТ СПОНСОРОВ И 100 ТЫСЯЧ НА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ

Чтобы воплотить свои смелые идеи в жизнь, Сергей и Елизавета просили помощи у различных компаний, которые могли бы в этом помочь: фирмы-производители автомобильных масел, шин, энергетических напитков. Обращались даже к компании по производству лапши быстрого приготовления. Как-никак путешествие у кировчан экстра-бюджетное, питаться «бичами» придется не раз. Но их письма фирмы и компании игнорировали, лишь однажды прислали ответ: «Не заинтересованы».

- У нас сейчас есть сто тысяч,- поясняет Сергей. - В идеале нам не хватает около трехсот. Пока нас захотел поддержать только один автомобильный блогер: он выложит к своему видео на «Ютубе» наши реквизиты, чтобы люди поддержали нас донатами. Если деньги закончатся, мы просто вернемся обратно: Европа не так далеко, как кажется. Поездка по Азии научила нас экономить и бережнее относиться к деньгам. Мы поняли ценность каждого рубля: если кто-то из подписчиков переводит нам даже сто рублей, то мы искренне благодарны, для нас это много значит, мы можем вдвоем на эти деньги поесть.

Сейчас пара снимает видеоролики о своем путешествии на экшн-камеру и телефон, выкладывая их в «Инстаграм» и на «Ютуб». В планах - не просто стандартный блог о путешествиях за копейки, а фильм о жизни и нравах людей, которых они встретят, возможно, даже книга.

Впереди у ребят долгий путь: девять месяцев в дороге и сорок тысяч километров отделяют красную «копейку» и кировскую пару от побережья Средиземного моря.