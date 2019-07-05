Сразу в нескольких районах Кировской области выпал град

СЕГОДНЯ 16:46 2019-07-05T17:06:24+03:00

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В четверг, 4 июля, в нескольких районах Кировской области выпал град. Это природное явление заметили в Нижнеивкино, Куменском районе, Юрьянском районе и Кирово-Чепецке. У многих кировчан от осадков пострадали садовые культуры. Фотографии градового покрова местные жители выложили в группе «Любительская метеорология».

В Нижнеивкино сформировался градовый покров. Фото: Лариса ЧУДИНОВСКИХ, vk.com/meteokirov

- На трассе Оричи - Коршик, где-то за 3-5 км, в 10.35 тоже «поливало» с градом примерно пяти миллиметров диаметром, - сообщил Станислав. - Машины на обочинах стояли, дворники не справлялись.

От осадков пострадали садовые культуры. Фото: Лариса ЧУДИНОВСКИХ, vk.com/meteokirov

Напомним, что в прошлый раз град выпал 29 июня. Причиной осадков и шквалистого ветра стала суперъячейка. Смерч повалил в некоторых районах Кировской области деревья, оборвал провода и разрушил постройки.

ИСТОЧНИК KP.RU