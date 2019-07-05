Поваленные деревья, оборванные провода, разрушенные дома: по Кировской области прошелся смерч

Лето нынешнего года побило все погодные и природные рекорды. Во всем мире оно характеризуется как одно из самых жарких за всю историю ведения метеорологических наблюдений. Кировское же лето удивляет промозглым ветром, редкими солнечными днями и необычными природными явлениями, неожиданно выпавшими на наш регион.

ГЕНЕРИРУЮЩАЯ РАЗРУХУ СУПЕРЪЯЧЕЙКА

— В субботу днем стали приходить первые сообщения о крупном граде, затем о шквалах, и в воскресенье утром появилась информация о прохождении смерча, — написал создатель проекта «Любительская метеорология в Кирове» Алексей Кокорин, — Изначально была мысль, что эти явления не имели связи друг с другом. После проверки архива спутниковых снимков выяснилось, что все они были сгенерированы одной суперъячейкой.

Суперъячейка – мощное грозовое облако, в котором из-за непрерывного притока теплого влажного воздуха и разного направления ветра образуется вращение до 50 метров в секунду. Размеры суперъячейки - от сравнительно небольшой, двухкилометровой, до гигантской десятикилометровой воронки.

Природный «монстр» может провисеть над городом до пяти часов, «породив» град, диаметром более десяти сантиметров, разрушительный шквалистый ветер, ливни и торнадо.

Из-за гроз, шквалов многие деревья были ломались и падали. Фото: Владимир КОТЕЛЬНИКОВ

ШКВАЛ И ГРАД

Суперъячейка образовалась на юге Кировской области – границе Лебяжского и Нолинского районов. Сначала она не представляла угрозы и выглядела довольно безобидной, но уже через двадцать минут суперъячейка сгенерировала сухой шквал, скоростью 18 метров в секунду.

Шквалистый ветер был настолько силен, что валил кустарники, теплицы, обрывал провода. Фото: ok.ru/group/56196231725281

Суперъячейка переместилась на север, в Сунской район, став причиной крупного града в селе Ошеть. Местные жители засняли на фото увесистые пятисантиметровые ледышки. Потом суперъячейка ушла в Куменский район, где около половины первого дня прогремела гроза со шквалистым ветром до 19 метров в секунду.

В других же районах выпал град. Фото: Вячеслав АНДРЕЕВИЧ

Из Сунского района суперъячейка переместилась в Кирово-Чепецк и зашла в Слободской район, где началось прохождения смерчей.

Ветер повалил деревья. Фото: Елена ДМИТРИЕВА

КИЛОМЕТРЫ ПОВАЛЕННОГО ЛЕСА

По селу Роговое пронесся смерч, оставив после себя многочисленные разрушения - тысячи поваленных деревьев, снесенные заборы и улетевшие кровли крыш.

В деревнях не устояли перед смерчем и дома. Фото: Елена ДМИТРИЕВА

В социальных сетях уже появились фотоснимки последствий стихийного бедствия, и это только их малая часть, попавшая в объектив квадрокоптера.

Километры деревьев снес смерч. Фото: Елена ДМИТРИЕВА

Торнадо двигался со скоростью 50-92,5 метра в секунду, пройдя по земле более десяти километров. Самая широкая часть смерча достигала шестисот метров.

Даже лесные гиганты не смогли противостоять силе ветра. Фото: Елена ДМИТРИЕВА

Второй смерч был замечен северо-восточнее села Роговое – в Белохолуницком районе. Он был в разы меньше, но его его сила была не менее разрушительной.