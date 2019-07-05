Эксперты выяснили, поменял ли Александровский костел свое назначение

СЕГОДНЯ 12:29 2019-07-05T14:13:00+03:00

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Стали известны результаты исследования Александровского костела. Специалисты «Центра строительных экспертиз» выяснили, что помещение не утратило свое назначение. Об этом сообщил в соцсетях юрист Ян Чеботарев. Изначально здание было построено, чтобы там проводились католические службы. Затем его отобрали у католической общины. И в конце прошлого века здание стали использовать как органный зал. Его несколько раз реставрировали,перестраивали.

- Было установлено, что Александровский костел - существует и никуда не делся, - пояснил кировский юрист. - Здание полностью соответствует, до мельчайших деталей, проекту К.Войцеховского 1897 года.

Также сообщается, что в результате ремонтов и реконструкции в 1991-1992 годах новое здание не возникало.

- Де-факто была проведена реставрация существующего здания путем ликвидации последствий реконструкций, проведенных в период 1935-53 и позднее, годов, - уточнил Ян Чеботарев.

Кроме того, выяснилось, что подземные помещения, которые были созданы в ходе реконструкции 1991-1992 годов, являются вспомогательными по отношению к зданию. Они предназначены для обслуживания костела Пресвятого Сердца Иисуса (Александровского костела).

Напомним, что посол Ватикана в России, архиепископ Челестино Мильоре попросил губернатора Кировской области Игоря Васильева вернуть католическому приходу здание Александровского костела. В ответ, глава региона отметил, что костел - объект культурного наследия народов Российской Федерации регионального значения. Поэтому решение должно быть принято только с соблюдением российского законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU