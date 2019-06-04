Посол Ватикана просит Васильева вернуть католикам хотя бы часть костела
В Кировскую область прибыл архиепископ Челестино Мильоре. Во время встречи с губернатором, в понедельник, 3 мая, он попросил у Игоря Васильева вернуть католикам хотя бы часть Александровского костела. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.
- Мы были бы рады каким-то образом решить вопрос с проведением службы в здании Александровского костела и иметь возможность использовать второй этаж в нашей общине, - пояснил посол Ватикана.
В ответ, глава региона отметил, что Александровский костел - объект культурного наследия народов Российской Федерации регионального значения. Поэтому решение должно быть принято только с соблюдением российского законодательства.
Кроме того, Васильев сообщил, что власти готовы пересмотреть график работы помещений. Так, они смогут предоставить католикам больше времени для проведения религиозных мероприятий. Это можно будет осуществить и без смены правообладателя костела.
ИСТОЧНИК KP.RU