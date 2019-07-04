«Сроки уточняются»: заброшенные постройки в сквере за «Алыми парусами» планируют снести

СЕГОДНЯ 17:47 2019-07-04T17:47:59+03:00

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Кировчане жалуются, что ветхие здания в бывшем «больничном городке» в центре города постоянно поджигают. Также в заброшенных постройках часто собираются подростки. «Комсомолка» направила в правительство Кировской области запрос, чтобы выяснить, планируется ли снести постройки, расположенные в сквере за ЖК «Алые паруса».

- Снос ветхих построек планируется, - пояснили в пресс-службе министерства здравоохранения Кировской области. - Сроки уточняются. В связи с тем, что на указанной территории находится здание, признанное объектом культурного наследия, данный вопрос требует соблюдения правовых процедур.

Напомним, что с начала лета разрушающиеся дома в сквере горели уже несколько раз подряд. Последний пожар произошел во вторник, 2 июня. Огонь тушили 27 человек в течение трех часов.

ИСТОЧНИК KP.RU