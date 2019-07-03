2019-07-03T11:17:23+03:00
Происшествия

Третий пожар за декаду: в сквере Алые Паруса горела заброшенная постройка

27 человек тушили огонь три часа
Елизавета Захарова
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В сквере Алые паруса в очередной раз горело нежилое здание. Фото: Антон МАМАЕВВ сквере Алые паруса в очередной раз горело нежилое здание. Фото: Антон МАМАЕВ
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Над Кировом вновь поднялся черный столб дыма. В сквере Алые Паруса горели заброшенные старые постройки. За последние десять дней это уже третий пожар.

Как сообщили «Комсомолке» в ОНДПР по городу Кирову, горел кирпичный дом № 82 по улице Преображенской. Здание долгие годы не эксплуатировалось, кому оно принадлежит, тоже не известно. В результате пожара в доме, общей площадью 360 квадратных метров, обгорело десять метров обрешетки кровли, сто «квадратов» стен на втором этаже, 150 квадратных метров потолочного перекрытия и старая мебель. Ущерб оценили в двадцать тысяч рублей.

Пожар тушили 27 человек. Фото: Антон МАМАЕВ

Пожар тушили 27 человек. Фото: Антон МАМАЕВ

По предварительным данным, здание подожгли. Открытый огонь потушили спустя час после начала пожара, а последствия пожара были устранены уже к 23.15. На месте работали 27 человек.

Обстоятельства и причины возгорания устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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