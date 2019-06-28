Мать двухлетнего малыша, выпавшего из окна в Кирово-Чепецке, выплатит штраф
В Кирово-Чепецке завершили расследование уголовного дела по факту гибели двухлетнего мальчика. Напомним, что ЧП произошло вечером 8 мая. Тогда ребенок выпал из окна с высоты четвертого этажа. Малыша пытались спасти медики, однако 12 мая он скончался.
Следователи выяснили, что ребенок играл возле открытого окна с москитной сеткой. В какой-то момент он оперся руками на сетку и выпал на землю. Мама мальчика свою вину в случившемся признала.
- Женщина пояснила, что оставила своего сына без присмотра в пределах доступа к окну, - уточнили в следкоме Кировской области. - Из-за преступной небрежности она не предвидела и не предотвратила опасные последствия.
В итоге уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» направлено в суд для прекращения и назначения женщине штрафа.
ИСТОЧНИК KP.RU