2019-06-28T16:02:50+03:00
Происшествия

Мать двухлетнего малыша, выпавшего из окна в Кирово-Чепецке, выплатит штраф

Женщина признала свою вину
Анна КРЮКОВА
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Ребенок рухнул с высоты четвертого этажаРебенок рухнул с высоты четвертого этажаФото: Елизавета Захарова
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В Кирово-Чепецке завершили расследование уголовного дела по факту гибели двухлетнего мальчика. Напомним, что ЧП произошло вечером 8 мая. Тогда ребенок выпал из окна с высоты четвертого этажа. Малыша пытались спасти медики, однако 12 мая он скончался.

Следователи выяснили, что ребенок играл возле открытого окна с москитной сеткой. В какой-то момент он оперся руками на сетку и выпал на землю. Мама мальчика свою вину в случившемся признала.

- Женщина пояснила, что оставила своего сына без присмотра в пределах доступа к окну, - уточнили в следкоме Кировской области. - Из-за преступной небрежности она не предвидела и не предотвратила опасные последствия.

В итоге уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» направлено в суд для прекращения и назначения женщине штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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