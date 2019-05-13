Погиб двухлетний мальчик, выпавший из окна в Кирово-Чепецке

СЕГОДНЯ 16:30 2019-05-13T17:17:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 12 мая, скончался двухлетний мальчик, выпавший из окна в Кирово-Чепецке. Малыш рухнул с высоты четвертого этажа 8 мая. Ребенка срочно госпитализировали, однако, несмотря на помощь медиков, он скончался.

- Мальчик оперся руками на москитную сетку и выпал на землю со значительной высоты, - сообщили в управлении Следственного комитета по Кировской области. - Расследование продолжается.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Чтобы подобные ЧП не повторились вновь, полицейские рекомендуют кировчанам проводить с детьми профилактические беседы и соблюдать основные меры безопасности:

1. Нельзя оставлять детей без присмотра, особенно если они играют возле окон и стеклянных дверей.

2. Не оставляйте окна открытыми. Лучше использовать верхние форточки или вертикальный режим проветривания.

3. Не используйте москитные сетки без защиты окна. Дети воспринимают ее как надежную опору, на которую можно облокотиться.

4. Установите на оконные ручки специальные замки безопасности, фиксаторы или ограничители. Они будут препятствовать открытию окон ребенком. Можно совсем снять ручки с окон и вставлять их только по необходимости.

5. Не ставьте около окон мебель, по которой ребенок может самостоятельно взобраться на подоконник.

ИСТОЧНИК KP.RU