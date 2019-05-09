2019-05-09T18:35:21+03:00
Происшествия

В Кирово-Чепецке из окна выпал двухлетний ребенок

На днях подобное ЧП произошло в Котельниче
Анна КРЮКОВА
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Мальчик упал с высоты четвертого этажаМальчик упал с высоты четвертого этажаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Кирово-Чепецке, в среду, 8 мая, выпал из окна двухлетний ребенок. Мальчик рухнул на землю с высоты четвертого этажа. Малыша госпитализировали. Сейчас следователи проводят проверку и выясняют причины случившегося.

- Это не единственный случай, на днях в Котельниче тоже выпал из окна двухлетний ребенок, - сообщили «Комсомолке» в Следственном комитете Кировской области. - Он упал с высоты второго этажа.

Также следователи порекомендовали жителям Кировской области следить за окнами, противомоскитными сетками и прочими устройствами, которые могут быть опасны для детей. Из-за наступления жары кировчане постоянно держат окна открытыми, что часто становится причиной ЧП.

Напомним, что 2 мая 2018 года из окна девятого этажа выпали две сестры-близняшки. Одну из девочек спасти не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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