В Кировской области может появиться единая транспортная компания

СЕГОДНЯ 11:41 2019-06-25T12:05:23+03:00

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В Кирове могут создать единую транспортную компанию. Организация будет заниматься пассажирскими перевозками в области. Об этом во вторник, 25 июня, на пленарном заседании Заксобрания Кировской области сообщил губернатор Игорь Васильев.

Одна из главных задач компании - возобновить регулярные перевозки между Кировом и рядом районов области. Транспортное сообщение отсутствует там из-за банкротства районных АТП. Вопрос по созданию новой транспортной компании правительству Кировской области поручили проработать к 1 сентября.

Напомним, что по данным регионального Минтранспорта, сообщение приостановлено на маршрутах от Кирова до Нагорска и от Санчурска, Афанасьево и Малмыжа до Кирова. Помимо банкротства, официальные перевозчики отказываются от обслуживания данных маршрутов из-за ежегодного снижения пассажиропотока и работы нелегальных перевозчиков на маршрутах.

ИСТОЧНИК KP.RU