2019-06-25T12:05:23+03:00
Общество

В Кировской области может появиться единая транспортная компания

Проработать этот вопрос поручил правительству губернатор Игорь Васильев
Анна КРЮКОВА
Поделиться:
Вопрос по созданию транспортной компании проработают к 1 сентябряВопрос по созданию транспортной компании проработают к 1 сентябряФото: Анна КРЮКОВА
Изменить размер текста:

В Кирове могут создать единую транспортную компанию. Организация будет заниматься пассажирскими перевозками в области. Об этом во вторник, 25 июня, на пленарном заседании Заксобрания Кировской области сообщил губернатор Игорь Васильев.

Одна из главных задач компании - возобновить регулярные перевозки между Кировом и рядом районов области. Транспортное сообщение отсутствует там из-за банкротства районных АТП. Вопрос по созданию новой транспортной компании правительству Кировской области поручили проработать к 1 сентября.

Напомним, что по данным регионального Минтранспорта, сообщение приостановлено на маршрутах от Кирова до Нагорска и от Санчурска, Афанасьево и Малмыжа до Кирова. Помимо банкротства, официальные перевозчики отказываются от обслуживания данных маршрутов из-за ежегодного снижения пассажиропотока и работы нелегальных перевозчиков на маршрутах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За полгода в Кирове сгорело 62 контейнера
«Социальный эксперимент-3»: Депутат из Слободского бросил муляж гранаты в полицейских
В Орловском районе утонула 15-летняя девушка
Судебные приставы в Кирове добиваются сноса многоквартирного самостроя
Без резких пятен и геометрических фигур: на месте Коневского рынка появится торговый комплекс с фонтаном
Никите Белых отказали в отсрочке выплаты штрафа на сумму 51 миллион рублей на пять лет
Вятская Епархия объявила об обретении мощей святого Леонида Устьнедумского
Команда Кировэнерго стала одной из лучших на соревнованиях по профессиональному мастерству в г. Липецке
В Кировской области вынесли приговор женщине, виновной в смерти семилетнего ребенка
Матери 3-летней девочки, погибшей от истощения в одиночестве, продлили срок ареста
Кировэнерго предупреждает: рыбалка вблизи ЛЭП - смертельно опасна!
На неделе в Кирове похолодает до + 16 градусов
Определились победители соревнований профессионального мастерства «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»
«А если бы на человека упал?»: в Кирове дорожный знак рухнул на автомобиль
Кировский «поющий» фонтан в сквере имени 60-летия СССР отремонтируют
«Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» модернизировал линию электропередачи в п. Пинюг Кировской области
Кировчане жалуются на частые пожары у «Алых парусов»
15-летнего воспитанника Кирово-Чепецкого интерната не могут найти целую неделю
«Немного не долетел до Чепецка»: кировских парашютистов унесло ветром
Кировчанка с разгромным счетом победила во втором отборочном туре битвы городов «Своей игры»
Станет прохладнее: на Кировскую область надвигается антициклон
День памяти и скорби в Кирове: на набережной Грина зажгли десятки свечей
«Следующий прыжок будет в тюрьму»: кировские подростки устроили паркур на припаркованных авто
Грозы и сильный ветер: Кировское МЧС сделало метеопредупреждение
6 человек на иномарке: в Арбажском районе из-за пьяного водителя пострадали две несовершеннолетние девушки