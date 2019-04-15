Куда в Кировской области не доехать: о транспортной доступности в районах

Каждый год по весне в Кировской области, как подснежники, обнажаются проблемы. Такое весеннее нашествие вопросов и прорех в жизни горожан случается только в нашей области или в каком-нибудь еще из 85 регионов России - неизвестно.

Однако в Кирове этих острых моментов много. Они злободневны, а иногда и вечны. Снег сошел - дорога растаяла. Лед обнажил грязь, песок, весеннюю «чачу», которую не преодолеть даже специальной технике. В общем, все как в анекдоте: дураки, дороги, деньги.

В преддверии весенней оттепели и времени, когда кировчане начнут массово жаловаться на дороги и отсутствие или плохое состояние общественного пассажирского транспорта, «Комсомолка» спросила Министерство транспорта по Кировской области о том, что интересует многих жителей. Как осуществляются перевозки в районах? Куда автобусы из Кирова вообще не ходят? Почему так происходит и когда же этому придет конец?

Публикуем ответы на наши и ваши вопросы.

КУДА НЕ ДОБРАТЬСЯ?

В марте на заседании комитетов Законодательного собрания Кировской области между на тот момент еще кандидатом на пост председателя облправительства Александром Чуриным и депутатом от Коммунистической партии России Сергеем Мамаевым возник небольшой спор по вопросу транспортного сообщения в районах области.

Александр Анатольевич утверждал, что всего в три района области не ходят автобусы. По данным Сергея Павлиновича - в восемь. Поиски на различных межмуниципальных сайтах, автовокзалах не дали конкретных результатов: пересчитывая и перечитывая места, куда не ходят автобусы, их оказалось гораздо больше, чем заявили на комитете.

Но, скорее всего, это была лишь недоработка администраторов сайтов, руководства вокзалов, потому что, по данным регионального Минтранспорта, сообщение приостановлено на маршрутах от Кирова до Нагорска и от Санчурска, Афанасьево и Малмыжа до Кирова.

Основными причинами отказа официальных перевозчиков от обслуживания данных маршрутов является ежегодное снижение пассажиропотока и работа нелегальных перевозчиков на маршрутах, - подчеркнули в ведомстве. - В районах без официального разрешения работают перевозчики под видом заказных такси. Однако от Кирова до Малмыжа и Санчурска люди теперь могут добраться транзитными маршрутами.

КТО НАС ВОЗИТ?

Практически в каждом муниципальном образовании Кировской области (в 4 городах и 39 районах) есть легальные частники. Они перевозят людей (от восьми человек) и известны в миру как «перевозчики на заказ».

Такие легковые такси, оборудованные для перевозок до восьми человек, регулярно выполняют один и более оборотных рейсов по маршрутам рейсовых автобусов, полностью пользуясь всей дорожной инфраструктурой, - ответили в кировском Минтрансе. - Разумеется, сложившаяся ситуация негативно отражается на рентабельности и доходности транспортных предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки на регулярных маршрутах в соответствии с утвержденным расписанием движения.

КАК РЕШАЕТСЯ ПРОБЛЕМА?

Чтобы обеспечить население Кировской области транспортом, правительство регулярно проводит конкурсы на право осуществления перевозок по регулярным межрайонным маршрутам.

Победители получают свидетельство, карты регулярных маршрутов, и между перевозчиком и властями заключается пятилетний договор на осуществление перевозок между районами области.

Однак, объявленный конкурс не всегда является залогом успешной компании по внедрению маршрутных автобусов в районы.

4 апреля 2019 года в Кировской области прошел очередной такой конкурс. Искали перевозчика на маршруты: Санчурск - Киров, Советск - Котельнич, Киров - Верхобыстрица - с/х Березниковский, Ленинское - Котельнич, Афанасьево - Киров, Малмыж - Киров, Киров - Кильмезь, Нема - Нолинск, Киров - Нагорск.

В результате нашли подрядчика лишь на два маршрута: до совхоза Березниковского и до Кильмези.

Конкурс на остальные маршруты признан несостоявшимся: на них не было подано ни одной заявки.

СКОЛЬКО КИРОВЧАНЕ ПЛАТЯТ В АВТОБУСАХ?

С 2015 года государство перестало регулировать тарифы на маршруты, протяженность которых больше 50 километров. Стоимость проезда перевозчик устанавливает самостоятельно.

К пригородным маршрутам относятся те, чья протяженность меньше пятидесяти километров. Стоимость переезда на данном виде транспорта устанавливает региональная служба по тарифам.

Последнее изменение цен было в феврале 2017 года. Тогда РСТ установило, что за один километр пассажир должен заплатить 3 рубля 51 копейку. Данный тариф - предельный. Перевозчик может самостоятельно снижать его.

В то же время себестоимость пассажирских перевозок на предприятиях значительно превышает установленный тариф, - поясняют в министерстве. - В областном бюджете средства на государственную поддержку предприятий автомобильного транспорта с 2016 года не предусматриваются.

Однако этой весной власти снова подняли вопрос об увеличении стоимости проезда. Причина банальна - обновление автопарка.

КОГДА ОБНОВИТСЯ АВТОПАРК?

Сейчас кировский автопарк обновляется самостоятельно на средства перевозчиков по кредитному или лизинговому механизму.

На данный момент в Кировской области есть два крупных акулы-перевозчика: «КировПассажирАвтотранс», 50% акций которого принадлежит правительству Кировской области, и Автотранспортное предприятие, 100% акций которого принадлежит администрации города Кирова.

В 2018 году «КировПассажирАвтотранс» по договору финансовой аренды приобрел пять автобусов ГАЗ, два - ПАЗ. Автотранспортное предприятие в рамках программы «Доступная среда» приобрело автобус на собственные, областные и федеральные средства.

- Одним из факторов, способных оказать существенное влияние на развитие пассажирского автомобильного транспорта общего пользования в Кировской области, а также качество обслуживания пассажиров, является обновление парка подвижного состава транспортных предприятий, - отметили в министерстве. - Однако в связи с отсутствием источников в бюджете всех уровней, а также недостаточностью средств у перевозчиков, работающих на социально-ориентированных маршрутах регулярных перевозок, обновление парка подвижного состава осуществляется крайне недостаточно.

КАК ПЕРЕДВИГАТЬСЯ ВНУТРИ РАЙОНА?

По закону транспортное сообщение в границах районов, городских поселений или округов муниципальные власти организовывают самостоятельно. Они лишь получают ежегодные дотации из областного бюджета. Однако эти средства распределяются на нужды района уже главами администраций. Сколько денег должно уйти на организацию транспортного сообщения в районах, рассчитывается с учетом протяженности автомобильных дорог.

- Необходимо отметить, что нормативы используются только для расчета дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, - сообщили в ведомстве. - В свою очередь муниципальное образование самостоятельно определяет направления расходования средств бюджета на исполнение возложенных полномочий в пределах имеющихся доходных источников. Однако данных средств, выделяемых на эту социальную часть, недостаточно для возмещения убытков, что негативно отражается на качестве обслуживания населения.

Но если смотреть на сложившуюся ситуацию в целом, то по словам Минтранса, транспортная доступность населения обеспечена.

ЧТО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ БЫЛО ХОРОШО?

А на самый главный вопрос, как необходимо действовать, чтобы ситуация улучшилась, в министерстве ответили, что есть лишь один выход из данной ситуации:

Для улучшения транспортного обслуживания населения Кировской области и поддержки предприятий автомобильного транспорта необходимо ежегодно в бюджетах всех уровней предусматривать расходы на организацию транспортного обслуживания в части возмещения убытков от пассажирских перевозок на социально значимых маршрутах, что позволит осуществлять обновление автобусного парка, - получили мы в официальном ответе на вопрос «Комсомолки».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

74 кировские организации осуществляют регулярные пассажирские перевозки.

55% - индивидуальные предприниматели.

106,8 миллиона человек перевезли за 2018 год (на 3% меньше по сравнению 2017 годом).

Более 1000 единиц пассажирского транспорта регулярно работает на областных маршрутах.

80% - износ кировского автопарка.