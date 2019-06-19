Уголовное дело на экс-главу департамента собственности администрации Кирова направили в суд
Во время следствия дело переквалифицировали. Теперь бывшую главу департамента муниципальной собственности администрации города Кирова Наталью Мамедову подозревают в халатности.
В СУ СКР по Кировской области рассказали, что уголовное дело направили в суд. Экс-чиновнице грозит до 120 тысяч рублей штрафа, либо 360 часов обязательных работ, либо исправительные работы на срок до одного года, либо три месяца ареста.
Напомним, что по версии следствия в 2016 году Мамедова от имени администрации заключила договор с одной из фирм на аренду земельного участка. Сначала компания исправно платила. Позже деньги за аренду перестали поступать. Несмотря на это, экс-чиновница не принимала мер по взысканию задолженности. Более того, она отдала распоряжение подчиненным готовить документы на оформление перехода права собственности земельного участка этой организации. В результате имущественный ущерб в связи с недоимкой арендной платы составил порядка 3,5 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU