Уголовное дело на экс-главу департамента собственности администрации Кирова направили в суд

СЕГОДНЯ 13:42 2019-06-19T14:10:23+03:00

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Во время следствия дело переквалифицировали. Теперь бывшую главу департамента муниципальной собственности администрации города Кирова Наталью Мамедову подозревают в халатности.

В СУ СКР по Кировской области рассказали, что уголовное дело направили в суд. Экс-чиновнице грозит до 120 тысяч рублей штрафа, либо 360 часов обязательных работ, либо исправительные работы на срок до одного года, либо три месяца ареста.

Напомним, что по версии следствия в 2016 году Мамедова от имени администрации заключила договор с одной из фирм на аренду земельного участка. Сначала компания исправно платила. Позже деньги за аренду перестали поступать. Несмотря на это, экс-чиновница не принимала мер по взысканию задолженности. Более того, она отдала распоряжение подчиненным готовить документы на оформление перехода права собственности земельного участка этой организации. В результате имущественный ущерб в связи с недоимкой арендной платы составил порядка 3,5 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU