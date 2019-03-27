На экс-начальника департамента муниципальной собственности возбуждено уголовное дело

СЕГОДНЯ 12:33 2019-03-27T12:37:58+03:00

Наталья Мамедова продала участок в центре города за 37 тысяч рублей - считают следователи. Фото: navigator-kirov.ru

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Уголовное дело было возбуждено по материалам УБЭП. По версии следствия, в 2016 году Наталья Мамедова, занимая должность начальника департамента муниципальной собственности администрации города Кирова, от лица администрации заключила с некой фирмой договор аренды земельного участка. Сначала компания платила деньги за аренду. А потом перестала.

- Несмотря на это, глава департамента, злоупотребляя должностными полномочиями, зная, что арендатор перестал выполнять важные условия договора, мер по взысканию задолженности не приняла, а действуя умышленно, приняла незаконное решение о предоставлении возможности пользования Обществом указанным участком, при этом дала указания подчиненным сотрудникам подготовить документы на оформление перехода права собственности земельного участка к ООО, - комментируют в СУ СК РФ по Кировской области. - Впоследствии на земельном участке был построен объект капитального строительства. Общество зарегистрировало на него право собственности.

Компания заключила договор купли-продажи с администрацией города на сумму 37 (!) тысяч рублей. Это при том, что участок земли находится в центре города - на перекрестке улиц Московской и Романа Ердякова.

- Тем самым МО «Город Киров» был причинен имущественный ущерб в размере не менее 3,5 миллиона рублей в связи с недоимкой арендной платы за фактическое использование земельного участка, - отмечают в следственном комитете.

Расследованием занимается Второй отдел по расследованию особо важных дел регионального СКР.

По статье «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия» экс-глава департамента может получить срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU