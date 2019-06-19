Биохимзавод досрочно закроют для капремонта систем газоочистки

СЕГОДНЯ 10:10 2019-06-19T12:11:16+03:00

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Из-за шумихи по поводу неприятного запаха в городе предприятие решило пойти навстречу горожанам. 18 июня сити-менеджер Илья Шульгин встретился с гендиректором кировского Биохимзавода Дмитрием Пантелеевым.

- Глава администрации подчеркнул, что вопрос экологической безопасности кировчан является одним из первостепенных и должен быть решен в незамедлительном порядке, - сообщают в администрации города Кирова. - В результате обсуждения была достигнута договоренность о том, что в ближайшее время предприятие будет досрочно остановлено для проведения капитального ремонта.

Предприятие временно закроют для того, чтобы усовершенствовать системы газоочистки. Это позволит снизить выбросы в атмосферу города.

Напомним, что недавно стало известно о том, что на территории промплощадки будут организованы внеплановые проверки. Специалисты измерят уровень выбросов.

ИСТОЧНИК KP.RU