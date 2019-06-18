Кировчан услышали: с неприятным запахом в городе начали бороться

У жителей Кирова есть такая традиция - сезонные жалобы. Летом люди сетуют, что отключили горячую воду, а ветер разносит по городу тонны пыли, осенью и весной - на дороги, по которым не проехать из-за грязи, зимой - на сугробы и гололед. Наверняка, в других городах тоже есть подобные сложности. Но в Кирове имеется еще одна регулярная проблема. С наступлением тепла некоторые микрорайоны начинают буквально источать зловоние.

КТО ВИНОВАТ?

Проблема неприятного запаха сильно беспокоит горожан - возникают подозрения насчет того, чем мы дышим. Этим летом вопрос встал особенно остро. Терпение кировчан не безгранично: в социальных сетях каждый день встречаются сообщения о неприятном запахе, а самые активные граждане пишут жалобы в разные ведомства: Роспотребнадзор, Росприроднадзор, прокуратуру, да и много еще куда.

А воз, как говорится в известной басне, и ныне там. Все прекрасно понимают, что является источником запаха, но слаженности в действиях наших ведомств не наблюдалось вплоть до этого года. Может быть, на этот раз лед тронется?

Бить тревогу начали очень давно. Еще пару лет назад Роспотребнадзор Кировской области называл возможного виновника. Точно сообщалось, что производство находится на промышленной площадке БХЗ. Называлось даже конкретное предприятие - ООО «ДИОН». Но точно выявить нарушителя специалисты Управления долгое время не могли. Организация тщательно избегала проверок.

КАКИЕ НАРУШЕНИЯ?

Областной Роспотребнадзор начал проводить проверки состояния атмосферы еще в апреле. В основном замеры производились в Юго-Западной части города. Сразу же были выявлены нарушения.

30 апреля, 20 и 21 мая специалисты обнаружили превышения по концентрации метантиола в три раза. Более того, было зафиксировано высокое содержание аммиака, сероводорода и фурфурола в воздухе.

13 мая межведомственная комиссия Росприроднадзора и Роспотребнадзора Кировской области обнаружила превышение предельно допустимых концентраций сероводорода в полтора раза. Замеры делались в той же части города.

14 июня специалисты министерства охраны окружающей среды вместе с сотрудниками полиции взяли пробы на очистных сооружениях ООО «ДИОН». Установленные приборы экспресс-теста в тот день показали совсем уж удивительный результат. Концентрация фурфурола и сероводорода на предприятии была выше предела определения тестера, то есть больше пяти миллиграммов на кубометр.

И это еще не все. Специалисты Роспотребнадзора пытались провести внеплановую проверку на территории предприятия во время весенних замеров. Все мероприятия согласовывались с прокуратурой. Но проверяющих на объект просто не пустили. За это предприятие было оштрафовано на 46 тысяч рублей.

АКТИВНАЯ БОРЬБА

17 июня состоялось внеплановое заседание комиссии по ГО и ЧС в администрации города Кирова. На него пригласили все надзорные органы, а также представителей ООО «ДИОН». Во время заседания главный технолог предприятия заявил, что все системы очистки воздуха исправны и работают без остановки уже более десятка лет.

- На протяжении всех этих десятков лет люди жалуются на резкий запах в городе, особенно в Юго-Западном районе, - возразил сити-менеджер Илья Шульгин. - Результаты проверок Роспотребнадзора, Росприроднадзора четко говорят, что источник загрязнения воздуха находится на промплощадке Биохимзавода. Возбуждено уголовное дело, вопрос на ежедневном контроле у губернатора, к делу подключилась природоохранная прокуратура. Какие еще нужны аргументы, чтобы руководство предприятия наконец-то начало выполнять требования закона?

Уголовное дело было заведено по статье «Загрязнение атмосферы». Виновному грозит штраф до 80 тысяч рублей, исправительные работы на срок до одного года, либо арест на три месяца. В рамках этого уголовного дела с 18 июня начались внеплановые проверки производства и очистных систем предприятия, находящегося на промышленной площадке Биохимзавода.

Кажется, что для большого предприятия сумма в 80 тысяч будет небольшим наказанием. Видимо, так посчитали и члены комиссии. В Росприроднадзоре заявили, что если грубые нарушения в системе очистки выбросов подтвердятся, предприятие могут удалить с городской площадки. В этом случае «пахучий» сосед переселится за черту Кирова.