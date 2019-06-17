2019-06-17T17:54:49+03:00
Происшествия

Кировчане лишились денег, надеясь на компенсацию за лекарства

Пенсионеры перевели незнакомым свои сбережения
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Мошенники обещали помочь пенсионерам получить компенсацию за купленные лекарстваМошенники обещали помочь пенсионерам получить компенсацию за купленные лекарстваФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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В начале июня сразу несколько жителей Кирова поверили мошенникам и лишились денег. Так, с 6 по 10 июня от действий неизвестных пострадал 79-летний пенсионер. Мошенники пообещали ему помочь получить компенсацию за приобретенные лекарственные препараты. За это они потребовали крупную сумму денег. В итоге пенсионер перевел неизвестным 110 500 рублей.

Также лишилась своих денег 11 июня и 80-летняя кировчанка. Пенсионерка, надеясь получить компенсацию за купленные лекарства, потеряла сразу 122 тысячи рублей.

Напомним, что горожане очень часто становятся жертвами дистанционных мошенников. В Кирове сотрудница Вятского колледжа культуры отдала мошенникам 698 тысяч рублей. Неизвестные пообещали ей, что помогут вернуть деньги, проигранные на ставках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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