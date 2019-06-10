2019-06-10T15:55:08+03:00
Происшествия

Библиографа Вятского колледжа культуры «кинули» на 698 тысяч под предлогом возврата денег, проигранных на ставках

Преступник использовал разные хитрости, чтобы выманить деньги
Евгений ДЕМИХОВ
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Наглые мошенники просят с людей деньги сотнями тысяч, а те отдают - без подозренийНаглые мошенники просят с людей деньги сотнями тысяч, а те отдают - без подозренийФото: Анастасия Осипова
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Женщина активно торговала на бирже. А точнее, вливала деньги для ставок. Вот только накопления не удавалось увеличить ни вдвое, ни втрое, ни на копейку. В середине марта ей позвонили и предложили вернуть потерянные за год деньги. 41-летняя кировчанка с радостью согласилась: много ли заработаешь на должности библиографа в колледже?

Под разными предлогами неизвестные, звонившие с московского номера, начали выманивать у жертвы деньги. То «надо открыть счет», то «счет обнулился - повторите». Так, по ниточке через платежные сервисы в интернете, 698 тысяч рублей из кармана женщины перетекли на счета мошенников.

Кстати, случай этот не единичный. По информации УМВД по Кировской области, 42-летний житель Кирова за два года на биржевых ставках потерял 200 тысяч рублей. Ему также позвонили «менеджеры», которые пообещали вернуть потраченное. На различные операции с него взяли 90 тысяч рублей, так что мужчине пришлось взять кредит. Вот только денег он не вернул. В полиции по факту преступления завели дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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