Не согласен с наказанием: Шатохин планирует обжаловать приговор
Водитель, по вине которого в Кирове погибла 10-летняя девочка, решил обжаловать приговор. Михаил Шатохин не согласен с назначенным наказанием. Об этом «Комсомолке» сообщил адвокат мужчины Федор Коновалов.
- Михаил Шатохин действительно принял такое решение, - отметил защитник кировчанина. - Поэтому я, как его адвокат, обязан обжаловать приговор.
Напомним, что страшное ДТП на улице Московской произошло 24 ноября 2018 года. В этот день 28-летний кировчанин выпил более восьми литров пива и угнал автомобиль. Скрываясь от сотрудников ГИБДД, Михаил Шатохин не остановился на пешеходном переходе и сбил 54-летнюю кировчанку и ее 10-летнюю внучку. Женщина получила тяжелые травмы, девочка скончалась на месте.
В мае водителю вынесли приговор. Октябрьский районный суд назначил кировчанину шесть лет в колонии строгого режима
ИСТОЧНИК KP.RU