2019-06-14T15:30:53+03:00
Общество

Не согласен с наказанием: Шатохин планирует обжаловать приговор

Адвокат кировчанина, сбившего на Московской 10-летнюю девочку, подал апелляционную жалобу
Анна КРЮКОВА
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Михаил Шатохин решил обжаловать приговорМихаил Шатохин решил обжаловать приговорФото: Елизавета Захарова
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Водитель, по вине которого в Кирове погибла 10-летняя девочка, решил обжаловать приговор. Михаил Шатохин не согласен с назначенным наказанием. Об этом «Комсомолке» сообщил адвокат мужчины Федор Коновалов.

- Михаил Шатохин действительно принял такое решение, - отметил защитник кировчанина. - Поэтому я, как его адвокат, обязан обжаловать приговор.

Напомним, что страшное ДТП на улице Московской произошло 24 ноября 2018 года. В этот день 28-летний кировчанин выпил более восьми литров пива и угнал автомобиль. Скрываясь от сотрудников ГИБДД, Михаил Шатохин не остановился на пешеходном переходе и сбил 54-летнюю кировчанку и ее 10-летнюю внучку. Женщина получила тяжелые травмы, девочка скончалась на месте.

В мае водителю вынесли приговор. Октябрьский районный суд назначил кировчанину шесть лет в колонии строгого режима

ИСТОЧНИК KP.RU

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