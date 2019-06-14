2019-06-14T11:59:29+03:00
Происшествия

Эвакуировано 23 человека: на улице Лепсе загорелась квартира

Пожар случился из-за короткого замыкания в светильнике
Анна КРЮКОВА
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Снимки ЧП опубликовали жители в соцсетях. Фото: vk.com/ky43_ubezhisheСнимки ЧП опубликовали жители в соцсетях. Фото: vk.com/ky43_ubezhishe
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В четверг, 13 июня, на улице Лепсе загорелась квартира. ЧП произошло из-за короткого замыкания в светильнике одной из квартир дома №47. Сообщение о возгорании поступило пожарным в 21.42.

- Спасатели эвакуировали 23 человека, - уточнили в ОНДПР г. Кирова. - Кроме того, пожарные спасли одного жителя.

Ущерб от пожара составил 500 тысяч рублей. Фото: vk.com/ky43_ubezhishe

Ущерб от пожара составил 500 тысяч рублей. Фото: vk.com/ky43_ubezhishe

В итоге, в квартире сгорел натяжной потолок, обгорели стены, на кухне оплавились пластиковые панели. Ориентировочно ущерб от пожара составил 500 тысяч рублей.

Напомним, что также из-за неисправного электрооборудования в деревне Опушни загорелся жилой дом. Пожар случился 12 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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