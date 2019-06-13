2019-06-13T12:22:26+03:00
Общество

В Кирове из горящего дома спасли двоих человек

Пожар случился из-за неисправного электрооборудования
Евгений ДЕМИХОВ
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Спасатели справились с огнем практически за 20 минут. Фото: Архив "КП"Спасатели справились с огнем практически за 20 минут. Фото: Архив "КП"
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Здание с пристройками в деревне Опушни вспыхнуло 12 июня около пяти часов вечера. В 17.17 часов на место происшествия прибыли пожарные бригады. 23 спасателя занимались ликвидацией огня. Из горящего дома спасли двоих человек.

- Ликвидация открытого горения закончилась в 17.35 часов, - сообщили в ОНДПР города Кирова. - В результате пожара обгорели перекрытие и стены бани на площади 24 квадратных метров, в пристрое уничтожены перекрытия и имущество на площади 32 метра квадратных.

Как уточнили в ГУ МЧС России по Кировской области, возгорание произошло из-за неисправного электрооборудования в доме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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