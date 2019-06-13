В Кирове из горящего дома спасли двоих человек
Пожар случился из-за неисправного электрооборудования
Спасатели справились с огнем практически за 20 минут. Фото: Архив "КП"
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Здание с пристройками в деревне Опушни вспыхнуло 12 июня около пяти часов вечера. В 17.17 часов на место происшествия прибыли пожарные бригады. 23 спасателя занимались ликвидацией огня. Из горящего дома спасли двоих человек.
- Ликвидация открытого горения закончилась в 17.35 часов, - сообщили в ОНДПР города Кирова. - В результате пожара обгорели перекрытие и стены бани на площади 24 квадратных метров, в пристрое уничтожены перекрытия и имущество на площади 32 метра квадратных.
Как уточнили в ГУ МЧС России по Кировской области, возгорание произошло из-за неисправного электрооборудования в доме.
ИСТОЧНИК KP.RU