2019-06-11T11:22:12+03:00
Происшествия

«В полуметре от меня на мужика упал ствол»: кировчанина с травмой спины отправили в больницу

Администрация города разбирается: был ли тополь, упавший на человека, аварийным
Евгений ДЕМИХОВ
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Одному пострадавшему удалось самостоятельно выбраться из-под веток. Фото: vk.com/ky43_ubezhisheОдному пострадавшему удалось самостоятельно выбраться из-под веток. Фото: vk.com/ky43_ubezhishe
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Деревья, поваленные штормовым ветром убирают с улиц города. Упавшие стволы повредили десятки автомобилей. Но если машину еще можно починить, то поправить здоровье гораздо сложнее. Вчера, 10 июня, во время грозы на улице Некрасова вблизи вокзала на двоих кировчанин упало дерево.

- Сегодня чуть не убило деревом, - пишет один из пострадавших в группе «КУ43». - А в полуметре от меня на мужика упал ствол. Даже не знаю жив ли он. Я выполз из веток.

В администрации города Кирова сообщили, что очевидцы инцидента сообщили о случившемся в скорую и единую диспетчерскую службу. Мужчину достали из-под упавшего тополя. Его отправили в больницу. По предварительным данным, у мужчины травма спины.

Сити-менеджер Илья Шульгин поручил ускорить работу по ликвидации аварийных деревьев. В 2019 году запланирована вырубка полутора тысяч единиц, тогда как убрана еще пятая часть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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