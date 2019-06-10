«Жив ли?»: в Кирове на человека упало дерево во время шторма

Сильный ветер гулял по улицам областного центра, поднимая в воздух тучи пыли. Грузовые машины качались из-за его порывов. Гроза бушевала в Кирове всего полчаса, но за это время она успела повалить десятки деревьев. И, возможно, покалечила человека.

УПАЛО НА МАШИНУ

Гроза началась около трех часов дня. Сначала подул сильный ветер. Он поломал ветви и стволы многих деревьев в городе. Вчера, 9 июня, МЧС предупреждало о том, что порывы ветра могут достичь 19 метров в секунду.

В группе «КУ-43» опубликовали фото с подписью «Дождик прошел... владельцев жалко». На снимке видно две машины, придавленные толстым стволом тополя. Кажется, его вырвало прямо с корнем.

По фото невозможно оценить ущерб, причиненный деревом. Но, кажется, красной «Шкоде» и белой отечественной машине потребуется дорогостоящий ремонт. У второго авто полностью смяло крышу. Фото: vk.com/ky43_ubezhishe

Похожая ситуация произошла в Химическом переулке. Там поваленное ветром дерево практически перекрыло всю проезжую часть. Фото: Ярослав МИХАЙЛОВ

ПРИДАВИЛО ЧЕЛОВЕКА

- Где упало? - видео, размещенное в кировском паблике, начинается с вопроса маленького мальчика.

- Вот дерево упало, - отвечает ему отец. - Прямо на магазин обуви.

Далее в кадре появляется ларек, который полностью накрыло упавшим деревом. Вокруг ходят люди. А семья в машине обсуждает увиденное.

- Такое бывает? - задает вопрос женский голос (видимо, мама ребенка).

Мужчина объясняет, что подобное может случиться из-за сильного ветра, если дерево достаточно старое. Действительно, взрослые тополя (а судя по видео, это именно тополь упал на ларек) с годами становятся относительно хрупкими.

- О, там кто-то есть! - воскликнула девушка. - Слышишь? Там человек лежит!

Самого пострадавшего на кадрах не видно. Однако вокруг макушки тополя столпились люди. Кто-то звонит по телефону. Вероятно, вызывают спасателей.

В комментариях к видео жители спрашивают: «Жив ли?». Пока судьба мужчины неизвестна, хотя некоторые очевидцы предполагают, что он погиб. Инцидент произошел вблизи вокзала на улице Некрасова.

Кстати, за этот час телефоны спасательных служб буквально разрывались от звонков кировчан. Ведь гроза успела «побуянить» буквально во всех частях города.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="404" height="720" src="https://www.kirov.kp.ru/video/embed/713999" frameborder="0"></iframe> На улице Некрасова мужчину придавило поваленным ветром деревом.Видео: vk.com/ky43_ubezhishe! другой источник

ВНОВЬ ПРЕДУПРЕДИЛИ

Вчера предупреждение МЧС сработало на все 100%. Сегодня, как раз во время грозы, кировчанам пришло очередное сообщение. Спасатели предупреждают, что 11 июня ночью в Кировской области ожидаются грозы, ливни и даже град. Ветер будет еще сильнее, чем сегодня. Его порывы увеличатся до 20 метров в секунду.