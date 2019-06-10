2019-06-10T18:06:03+03:00
Происшествия

«Жив ли?»: в Кирове на человека упало дерево во время шторма

Жители размещают в соцсетях последствия разрушительной грозы в городе
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
Ветер валил деревья не хуже промышленной техники. Часть Октябрьского проспекта скрылась под ветвями. Фото: vk.com/ky43_ubezhisheВетер валил деревья не хуже промышленной техники. Часть Октябрьского проспекта скрылась под ветвями. Фото: vk.com/ky43_ubezhishe
Изменить размер текста:

Сильный ветер гулял по улицам областного центра, поднимая в воздух тучи пыли. Грузовые машины качались из-за его порывов. Гроза бушевала в Кирове всего полчаса, но за это время она успела повалить десятки деревьев. И, возможно, покалечила человека.

УПАЛО НА МАШИНУ

Гроза началась около трех часов дня. Сначала подул сильный ветер. Он поломал ветви и стволы многих деревьев в городе. Вчера, 9 июня, МЧС предупреждало о том, что порывы ветра могут достичь 19 метров в секунду.

В группе «КУ-43» опубликовали фото с подписью «Дождик прошел... владельцев жалко». На снимке видно две машины, придавленные толстым стволом тополя. Кажется, его вырвало прямо с корнем.

По фото невозможно оценить ущерб, причиненный деревом. Но, кажется, красной «Шкоде» и белой отечественной машине потребуется дорогостоящий ремонт. У второго авто полностью смяло крышу. Фото: vk.com/ky43_ubezhishe

По фото невозможно оценить ущерб, причиненный деревом. Но, кажется, красной «Шкоде» и белой отечественной машине потребуется дорогостоящий ремонт. У второго авто полностью смяло крышу. Фото: vk.com/ky43_ubezhishe

Похожая ситуация произошла в Химическом переулке. Там поваленное ветром дерево практически перекрыло всю проезжую часть. Фото: Ярослав МИХАЙЛОВ

Похожая ситуация произошла в Химическом переулке. Там поваленное ветром дерево практически перекрыло всю проезжую часть. Фото: Ярослав МИХАЙЛОВ

ПРИДАВИЛО ЧЕЛОВЕКА

- Где упало? - видео, размещенное в кировском паблике, начинается с вопроса маленького мальчика.

- Вот дерево упало, - отвечает ему отец. - Прямо на магазин обуви.

Далее в кадре появляется ларек, который полностью накрыло упавшим деревом. Вокруг ходят люди. А семья в машине обсуждает увиденное.

- Такое бывает? - задает вопрос женский голос (видимо, мама ребенка).

Мужчина объясняет, что подобное может случиться из-за сильного ветра, если дерево достаточно старое. Действительно, взрослые тополя (а судя по видео, это именно тополь упал на ларек) с годами становятся относительно хрупкими.

- О, там кто-то есть! - воскликнула девушка. - Слышишь? Там человек лежит!

Самого пострадавшего на кадрах не видно. Однако вокруг макушки тополя столпились люди. Кто-то звонит по телефону. Вероятно, вызывают спасателей.

В комментариях к видео жители спрашивают: «Жив ли?». Пока судьба мужчины неизвестна, хотя некоторые очевидцы предполагают, что он погиб. Инцидент произошел вблизи вокзала на улице Некрасова.

Кстати, за этот час телефоны спасательных служб буквально разрывались от звонков кировчан. Ведь гроза успела «побуянить» буквально во всех частях города.

На улице Некрасова мужчину придавило поваленным ветром деревом.Видео: vk.com/ky43_ubezhishe! другой источник

ВНОВЬ ПРЕДУПРЕДИЛИ

Вчера предупреждение МЧС сработало на все 100%. Сегодня, как раз во время грозы, кировчанам пришло очередное сообщение. Спасатели предупреждают, что 11 июня ночью в Кировской области ожидаются грозы, ливни и даже град. Ветер будет еще сильнее, чем сегодня. Его порывы увеличатся до 20 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Стало известно, почему в День города в Кирове звезды выступят на Октябрьском проспекте
Энергетики «Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» переведены в режим повышенной готовности
МегаФон может создавать городам России «цифровых двойников»
День города в Кирове отпразднуют на 27 площадках
В водоемах Кировской области за выходные утонули три человека
Библиографа Вятского колледжа культуры «кинули» на 698 тысяч под предлогом возврата денег, проигранных на ставках
В Кировской области нашли утонувших в канаве пенсионерку и ее дочь, воспитателя детсада в Санкт-Петербурге
МегаФон и Fort Ross Ventures подписали соглашение о стратегическом партнерстве
Кости, нож и топор сжег: пенсионер из Опаринского района расчленил соседку
Продукция «УРАЛХИМа» представлена на ПМЭФ
«Бригада У» проведет для кировчан праздничный концерт на Дне города
Три человека погибли в ДТП в Кировской области за выходные
15-летнего подростка из Оричевского района не могут найти третьи сутки
В Кирове годовалый мальчик и пятилетняя девочка пострадали в ДТП
Прогноз погоды в Кирове на 10 - 14 июня: ожидается похолодание и пасмурная погода
«На еду накинулись так, что их даже потрясывало»: кировчан просят приютить бездомных котят
В Кирове объявлено метеопредупреждение: ожидаются грозы и сильный ветер
В Кировской области воспитанникам детских садов не давали овощи и уменьшали порции
«Жила в заброшенном доме»: в Слободском районе разыскали пропавшую девушку
В Кирове полицейский спас ребенка из-под поезда
В Киров вернулись участники Великорецкого крестного хода
Присвоил 400 миллионов рублей дольщиков: дело застройщика ЖК «Виктория» передали в суд
В районе Нового моста в Кирове стреляют по машинам
Кировская область заняла первое место в крупнейших IT-соревнованиях для старшего поколения
Россия - Европа: рифмующиеся ценности
«Передвигаются автостопом»: в Кировской области разыскивают четырех девушек-подростков
Аврам Симич из Сербии рассказал об учебе в Вятском государственном университете и дальнейших жизненных планах