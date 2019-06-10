2019-06-10T18:54:21+03:00
Звезды

Стало известно, почему в День города в Кирове звезды выступят на Октябрьском проспекте

Раньше главный праздничный концерт традиционно проходил на Театральной площади
Анна КРЮКОВА
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Финальный концерт в 2019 году пройдет не на Театральной площади. Фото: Сергей ФРОЗАФинальный концерт в 2019 году пройдет не на Театральной площади. Фото: Сергей ФРОЗА
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Долгожданный концерт трех популярных музыкантов состоится на Октябрьском проспекте. Именно там, а не на Театральной площади будет установлена главная сцена. Перенести концертную площадку решили из-за того, что приглашенным звездам потребуется несколько часов, чтобы настроить свое оборудование. Об этом сообщили в администрации города.

- На настройку музыкантам понадобится не менее 5 часов, - пояснил начальник управления культуры администрации города Иван Строй. - Представляете, если бы мы это все проводили на Театральной площади? Уже в 14.00 нам пришлось бы завершить программу и ждать вечера, чтобы посмотреть концерт. Поэтому мы перенесли площадку к цирку. Так мы не будем мешать профессиональным артистам, сможем провести на Театральной площади торжественную часть и дадим возможность выступить местным коллективам.

Сцена будет расположена на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Красноармейской, в районе местных гостиниц. Конструкцию установят «лицом» на юг, в сторону Чистых Прудов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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