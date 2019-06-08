В районе нового моста в Кирове стреляют по машинам

СЕГОДНЯ 15:07 2019-06-08T15:09:35+03:00

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В пятницу вечером, 7 июня, кировчанин сообщил в соцсетях, что его машину обстреляли неизвестные. ЧП произошло на новом мосту при въезде в город. Фотографии разбитого стекла автомобиля мужчина опубликовал в паблике «Злой кировчанин».

- По новому мосту, со стороны карьеров, кто-то стреляет по машинам из мелкашки (малокалиберной спортивной винтовки - Прим. ред.), - предупредил водителей житель Кирова. - Будьте внимательны и осторожны. К сожалению, развернуться негде, чтобы вернуться на место и посмотреть, кто стреляет.

От выстрела стекло в машине разбилось. Фото: vk.com/zlo43

В комментариях кировчане отметили, что уже сталкивались с этой проблемой. Так, из-за выстрела у одной из местных жительниц на заднем крыле машины образовалась приличная вмятина.

- Давно там этим промышляют, - сообщила девушка. - Раньше были камни, палки, думала, меня не коснется, а нет! Словила! Результат прилагаю.

Пострадали от действий неизвестных уже несколько человек. Фото: vk.com/zlo43

Напомним, что с начала года в Кирове уже несколько раз обстреливали автобусы. Никто из пассажиров не пострадал, однако стекло у общественного транспорта было повреждено.

ИСТОЧНИК KP.RU