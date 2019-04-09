Второй за три месяца: в Первомайском районе снова обстреляли пассажирский автобус

СЕГОДНЯ 11:57 2019-04-09T12:02:16+03:00

В Кирове сначала года во второй раз стреляли по автобусу с пассажирами Фото: Валерий РОМАНОВ

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В Кирове, на улице Ленина, напротив Центральной гостиницы, обстреляли пассажирский автобус. У маршрутного автобуса повреждено боковое стекло справа, как раз рядом с местом кондуктора. ЧП произошло около восьми часов утра в субботу. Об этом «Комсомолке» рассказали в пресс-службе УМВД России по Кировской области.

К счастью, никто из пассажиров не пострадал. Их пришлось пересадить на следующий автобус того же маршрута. На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа. Эксперты собрали все улики. На данный момент расследование продолжается: специалисты устанавливают причину повреждения стекла. По одной из версий это может быть выстрел из пневматического оружия. Уголовное дело еще не возбуждено, однако если сотрудники правоохранительных органов докажут, что в автобус намеренно стреляли, то злоумышленников будут судить по ст. 213 УК РФ «Хулиганство».

В ведомстве также уточнили, что это второй случай в Первомайском районе с начала года. 9 января неизвестный выстрелил из пневматической винтовки в пассажирский автобус, который стоял на перекрестке улиц Ленина и Мопра. Однако расследование этого уголовного дела еще не закончено.

ИСТОЧНИК KP.RU