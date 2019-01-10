В центре Кирова обстреляли автобус
Вчера, 9 января, в Кирове неизвестный выстрелил в автобус маршрута № 1 из пневматической винтовки. Очевидцы сообщили об этом в соцсетях, сегодня данные официально подтвердились городскими властями. Установлено, что ЧП произошло в 16.45 часов на перекрестке улиц Ленина и МОПРа.
- Пуля попала в боковое стекло автобуса, - сообщает пресс-служба города Кирова. - Однако в салоне установлены двойные стеклопакеты, благодаря этому никто не пострадал. Всех пассажиров пересадили на следующий же автобус и вызвали на место ЧП полицию.
Правоохранители уже устанавливают детали этого происшествия и опрашивают местных жителей. Виновные понесут наказание.