В центре Кирова обстреляли автобус

10 Янв. 2019 2019-01-10T12:06:21+03:00

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Вчера, 9 января, в Кирове неизвестный выстрелил в автобус маршрута № 1 из пневматической винтовки. Очевидцы сообщили об этом в соцсетях, сегодня данные официально подтвердились городскими властями. Установлено, что ЧП произошло в 16.45 часов на перекрестке улиц Ленина и МОПРа.

- Пуля попала в боковое стекло автобуса, - сообщает пресс-служба города Кирова. - Однако в салоне установлены двойные стеклопакеты, благодаря этому никто не пострадал. Всех пассажиров пересадили на следующий же автобус и вызвали на место ЧП полицию.

Правоохранители уже устанавливают детали этого происшествия и опрашивают местных жителей. Виновные понесут наказание.